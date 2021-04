Ancora una Mercedes compatta con motorizzazione ibrida plug-in e ancora un buon risultato nella prova consumi reali Roma-Forlì. Questa volta è il turno della Mercedes CLA Shooting Brake 250 e EQ Power che unisce il motore 1.3 turbo benzina e il motore elettrico per ottenere 218 CV complessivi e un look da familiare sportiva e ricaricabile alla spina.

La tedesca plug-in hybrid riesce ad ottenere un consumo medio di 3,80 l/100 km (26,32 km/l) e a spendere 25,48 euro per il viaggio sommando i 22,01 euro di benzina ai 3,47 euro di elettricità necessari. In uscita da Roma riesce a percorrere 70 km in modalità elettrica al 100%, un risultato tra i migliori.

In alto nella classifica consumi

Anche paragonando questa Mercedes CLA plug-in hybrid con altre PHEV già presenti nella classifica consumi reali si può notare un ottimo posizionamento in graduatoria, non da record, ma comunque fra le più efficienti. Un consumo identico lo ha registrato la più grande Ford Kuga 2.5 Plug-in Hybrid e meglio anno fatto le "sorelle di progetto" Mercedes B 250 e EQ Power a quota 3,55 l/100 km (28,1 km/l) e Mercedes A 250 e EQ Power che ottiene una media quasi da primato di 3,00 l/100 km (33,3 km/l).

Un po' di più hanno invece consumato la Skoda Superb Wagon iV (4,20 l/100 km - 23,8 km/l) e la Renault Megane Sporter Plug-In Hybrid E-TECH 160 (4,75 l/100 km - 21,0 km/l), così come la Mercedes GLA 250 e EQ Power con lo stesso propulsore della CLA (5,10 l/100 km - 19,6 km/l).

Emissioni di CO2 bassissime, quasi da record

L'auto in prova è in versione sportiva Premium e praticamente full optional, con tetto panoramico apribile, vernice metallizzata, sistema MBUX avanzato, portellone elettrico e importanti pacchetti per comfort e ausili alla guida, al punto che il prezzo finale tocca i 62.000 euro.

Se e quando verranno rinnovati gli incentivi statali per le auto con basse emissioni di CO2, per la CLA 250 e EQ Power ridotti ad un livello quasi record di 27 g/km (WLTP), la Shooting Brake si candida a riceverli. In mancanza di questi si può ancora contare su alcuni incentivi locali.

Nell'utilizzo quotidiano si può apprezzare, oltre all'efficienza sempre elevata, una buona qualità percepita, il comfort di ottimo livello, le tante dotazioni utili alla sicurezza e la lunghezza del bagagliaio, che però non è molto alto fino alla tendina scorrevole orizzontale. Per la fluidità e la rapidità di cambiata si possono invece trovare concorrenti meglio calibrate a livello di trasmissione.

I 60 km in elettrico sono possibili

Come detto, l'efficienza della Mercedes CLA ibrida plug-in, anche nell'originale versione Shooting Brake, è una costante in ogni situazione di guida e lo si nota già viaggiando in modalità elettrica.

La batteria da 15,6 kWh permette di percorrere facilmente 60 km tra una ricarica e l'altra, ma con un po' di attenzione in più sullo stile di guida si può fare anche meglio

I consumi a batteria carica

Misto urbano-extraurbano: 21,0 kWh/100 km (4,7 km/kWh)

73 km di autonomia

73 km di autonomia Autostrada: 23,0 kWh/100 km (4,3 km/kWh)

67 km di autonomia

67 km di autonomia Economy run: 13,0 kWh/100 km (7,6 km/kWh)

118 km di autonomia

118 km di autonomia Massimo consumo: 60,1 kWh/100 km (1.6 km/kWh)

24 km di autonomia

A benzina consuma "il giusto"

Quando la batteria è scarica la CLA Shooting Brake plug-in hybrid riesce comunque a contenere i consumi entro limiti accettabili, il più delle volte attorno ai 6 litri per 100 chilometri.

Questo significa che, anche se il serbatoio è ridotto a 35 litri di capacità, non ci sono problemi di autonomia e le percorrenze stanno attorno ai 500 km.

I consumi a batteria scarica

Traffico in città (Roma): 6,3 l/100 km (15,8 km/l)

553 km di autonomia

553 km di autonomia Misto urbano-extraurbano: 6,1 l/100 km (16,3 km/l)

570 km di autonomia

570 km di autonomia Autostrada: 6,5 l/100 km (15,1 km/l)

528 km di autonomia

528 km di autonomia Economy run: 3,8 l/100 km (26,3 km/l)

920 km di autonomia

920 km di autonomia Massimo consumo: 28,9 l/100 km (3,4 km/l)

119 km di autonomia

Cosa dice la carta di circolazione

Modello Alimentazione Potenza Omologazione Emissioni CO2

(NEDC2) Emissioni CO2

(WLTP) Mercedes CLA 250 e EQ POWER Shooting Brake Premium Ibrido

(Benzina) 118 kW Euro 6d-ISC-FCM 33 g/km 27 g/km

Dati

Vettura: Mercedes CLA 250 e EQ POWER Shooting Brake Premium

Listino base: 52.481 euro

Data prova: 02/04/2021

Meteo (partenza/arrivo): Sereno, 24°/Sereno, 24°

Prezzo carburante: 1,609 euro/l (Benzina) - 0,2226 euro/kWh (elettricità)

Km del test: 977

Km totali all'inizio del test: 4.027

Velocità media nel tratto Roma-Forlì: 82 km/h

Pneumatici: Pirelli Winter Sottozero 3 - 225/45 R18 91H M+S MO (Etichetta UE: C, B, 71 dB)

Consumi

Media "reale": 3,80 l/100 km (26,32 km/l)

Computer di bordo: 3,6 l/100 km

Alla pompa: 4,0 l/100 km

Scopri le modalità e i criteri della prova di consumo

Conti in tasca

Spesa "reale": 25,48 euro (22,01 euro di benzina + 3,47 euro di elettricità)

Spesa mensile: 48,91 euro (800 km al mese) *

Quanto fa con 20 euro: 327 km

Quanto fa con un pieno: 921 km

* Senza contare la spesa per l'elettricità



