Suzuki estende la durata della garanzia sul sistema ibrido fino a 10 anni o 250 mila km. La promozione è dedicata all’Across ibrida plug-in e alla Swace Hybrid ed è attivabile a pagamento a partire dal sesto dalla data di prima immatricolazione o al raggiungimento dei 100 mila km.

Tuttavia, l’estensione sarà gratuita per coloro che effettueranno la manutenzione periodica presso le officine della rete ufficiale Suzuki.

Come funziona l’estensione di garanzia

Di partenza, Across e Swace offrono una garanzia sul veicolo di 3 anni o 100 mila km. Invece, i componenti del sistema ibrido, ovvero la batteria agli ioni di litio, l’inverter, il converter e le unità di controllo elettronico centrale e della batteria hanno una copertura di 5 anni/100 mila km. L’estensione della garanzia è incentrata proprio su questi ultimi elementi e arriva, quindi, fino al decimo anno o a una percorrenza di 250 mila km.

Suzuki Swace Suzuki Across

L’iniziativa sarà attivabile in un’officina Suzuki nel momento del tagliando previsto per il quinto anno o vicino alla soglia dei 100 mila km. Se il cliente avrà rispettato gli intervalli di manutenzione indicati nel manuale d’uso, si potrà estendere la copertura per un altro anno o per ulteriori 15 mila km. L’operazione di rinnovo, al costo di 60 euro IVA inclusa, può essere ripetuta più volte fino a raggiungere il decimo anno o i 250 mila km.

Come si diceva, però, i clienti che avranno eseguito tutti i tagliandi nei centri di assistenza autorizzati Suzuki potranno richiedere l’estensione di anno in anno senza costi aggiuntivi.

Full Hybrid e ibrida plug-in

Ricordiamo che la Swace è derivata dalla Toyota Corolla Touring Sports con la quale condivide l’alimentazione full hybrid. Il 1.8 a benzina lavora insieme al motore elettrico per una potenza complessiva di 122 CV. L’Across, invece, è sviluppata sulla base della Toyota RAV4. In questo caso, il 2.5 a benzina è abbinato a due motori elettrici per una potenza combinata di 306 CV e la trazione integrale.

Nel ciclo WLTP, l’Across può percorrere 75 km in modalità solo elettrica e 910 km se si utilizza anche il motore termico.

Per saperne di più sulle differenze tra i due modelli, vi rimandiamo al nostro approfondimento incentrato sulle Suzuki elettrificate.