Dopo aver presentato il suo primo SUV basato su un progetto Toyota, la Across, la Suzuki svela la nuova tappa dell'accordo europeo per lo scambio di piattaforme e motori.

È la Suzuki Swace, familiare ibrida gemella della Toyota Corolla Touring Sports che utilizza lo stesso propulsore full hybrid 1.8 benzina+elettrico da 122 CV e propone piccole modifiche di stile, soprattutto al frontale. L'inizio delle vendite di Suzuki Swace è fissato per il prossimo inverno.

Familiare full hybrid marchiata Suzuki

Come la gemella marchiata Toyota da cui deriva la Suzuki Swace ha una lunghezza di 4,65 metri, una larghezza di 1,79 metri e un passo di 2,70 metri, misure che le permettono di offrire grande spazio a bordo e capacità di carico.

Il bagagliaio della Swace ha infatti un volume minimo di 596 litri che può salire, a sedili posteriori abbattuti, fino a un massimo di 1.606 litri.

Per lo stile si segnala un diverso trattamento della mascherina frontale rispetto al modello di origine e la presenza del marchio Suzuki, mente il logo Hybrid sul parafango anteriore resta immutato.

1.8 da 122 CV

A livello meccanico la Suzuki Swace propone il noto motore 1.8 benzina a ciclo Atkinson da 98 CV unito al motore elettrico da 72 CV per una potenza totale di sistema di 122 CV, in abbinamento allo speciale cambio automatico CVT.

La trazione è anteriore e con un peso di 1.400 kg è in grado di raggiungere i 180 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 11,1 secondi. L'omologazione è Euro 6d e le emissioni di CO2 sono pari a 78 g/km nel ciclo NEDC (99 g/km in WLTP).

Quattro modalità di guida, anche elettrica

Per brevi distanze è possibile viaggiare nella modalità elettrica EV, mentre nella maggioranza dei percorsi si può scegliere fra i settaggi Normal, Eco e Sport.

Fra gli ausili alla guida della Suzuki Swace si segnalano la frenata automatica d'emergenza, anche per pedoni e ciclisti, il sistema di parcheggio automatico, il mantenimento corsia, il cruise control adattivo, il riconoscimento segnali stradali, l'allerta angolo cieco e quella di traffico in arrivo in retromarcia.

I prezzi della Swace, non ancora ufficializzati, saranno annunciati poco prima del lancio commerciale in inverno.