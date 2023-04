La maggior parte dei costruttori asiatici ed europei che hanno messo radici negli Stati Uniti ha scelto come terra promessa lo stato dell'Alabama, particolarmente favorevole agli insediamenti industriali anche di aziende non americane. Tuttavia, il Tennessee non è distante per numero e varietà.

Qui, Nissan ha installato ben due fabbriche, una di assemblaggio per berline e SUV di gamma medio-alta, che si trova a Smyrna, poco distante dalla capitale Nashville, e una di motori e altri componenti poco più a sud, a Decherd. La prima in particolare, oltre a essere il primo sito di Nissan in territorio statunitense, è anche uno dei più prolifici e dei più ecologici.

Dai pick-up alla Leaf

L'inaugurazione del complesso di Smyrna risale al 1983, tre anni dopo l'annuncio di Nissan di aver scelto lo stato del Tennessee come sede per la posizione centrale e per i minori costi della logistica per l'approvvigionamento di parti e componenti.

La celebrazione dei primi pick-up prodotti nella fabbrica Nissan di Smyrna dal 1983

In realtà la sua costruzione è costata alla Casa oltre il doppio del previsto investimento iniziale di 300 milioni di dollari, ma il governo locale lo ha favorito edificando apposta una tratta autostradale per collegarlo alla rete di trasporto su strada.

La Nissan Sentra prodotta a Smyrna dal 1985 La festa per l'uscita della nuova Altima nel 2019

Nel nuovo stabilimento si producono in principio i pick-up Datsun, poi diventati Nissan Pick-up (gli antenati di Navara), ma presto a questi si aggiungono le berline Sentra e Altima e la monovolume Quest in una versione venduta in collaborazione con Ford, come Mercury Villager. A questi seguono altri modelli, SUV come Xterra, Pathfinder, Rogue e Murano e ancora pick-up come Frontier, prodotto anche per Suzuki come Equator.

La prima Nissan Leaf prodotta a Smyrna dal 2013 Il SUV Infiniti QX60

Con l'arrivo della rivoluzionaria Leaf, la prima elettrica Nissan di grande serie e una delle prime in assoluto sul mercato globale, Smyrna ne diventa la fabbrica di riferimento per il Nordamerica affiancando Oppama e Sunderland che la producono per Giappone ed Europa. L'assemblaggio, che inizia nel 2013, è preceduto dalla costruzione di un impianto per la produzione di batterie che viene completato tra il 2010 e il 2012.

Sempre nel 2013, la fabbrica Nissan di Smyrna festeggia 10 milioni di veicoli in 30 anni

Nel 2016 viene invece avviata la costruzione di un nuovo parco per le installazioni dei fornitori con un investimento di altri 160 milioni di dollari. Il sito di Smyrna ha una superficie complessiva di oltre 3,5 milioni di metri quadri, di cui 560.000 occupati da edifici, e impiega oltre 7.000 addetti con una capacità produttiva annuale di quasi 650.000 veicoli, numeri che ne fanno uno dei più importanti d'America.

La fabbrica Nissan di Smyrna vista dall'alto

All'inizio del 2023, Nissan annuncia di voler concentrare qui la produzione della prossima gamma elettrica, che avvierà un processo di conversione dell'offerta a partire dal 2026 e che dovrebbe, nelle intenzioni, portare le elettriche al 40% del mix di vendite sul mercato nordamericano per il 2030.

Obiettivo decarbonizzazione

Per arrivare ai risultati desiderati, Nissan deve però riuscire a soddisfare le severe regolamentazioni sulla riduzione dell'impronta di anidride carbonica della sua filiera produttiva fissate dall'Inflation Reduction Act, proseguendo in un percorso avviato diversi anni prima.

Uno dei reparti verniciatura di Smyrna

Dal 2015 al 2020, infatti, l'impianto ha adottato un processo di monitoraggio e ottimizzazione che ha migliorato le sue performance energetiche addirittura del 25%, ottenendo, secondo sito industriale negli Stati Uniti, la certificazione ISO 50001 e il riconoscimento della Superior Energy Performance.

In particolare, gli sforzi si sono concentrati e si concentrano ancora sui reparti di verniciatura, in totale ben 14, che assorbono addirittura il 70% dell'energia consumata dall'intero complesso di Smyrna.

La scheda di Smyrna