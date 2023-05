Il 2023 sembra proprio essere l'anno in cui i giapponesi non smetteranno di stupirci. Secondo recenti indiscrezioni, la gamma sportiva di Honda potrebbe accogliere una nuova auto in occasione del 75esimo anniversario della casa.

In una recente intervista ad Autocar, Tom Gardner, vicepresidente senior di Honda Motor Europe, ha accennato a questa possibilità. Potrebbe trattarsi dunque di una nuova S2000?Ecco tutto quello che sappiamo.

Il ritorno delle sportive giapponesi

Nel corso dell'intervista Tom Gardner ha sottolineato che la nuova Honda Civic Type R è stata molto apprezzata dai clienti di tutto il mondo. Ha detto che il marchio ama le auto sportive, dichiarando: "Amiamo le prestazioni e siamo molto grati per la forte reazione che abbiamo avuto nei confronti dell'ultima Type R".

Il manager non è sceso nel dettaglio riguardo quale potrebbe essere la nuova auto sportiva della casa per il 2023, ma dato che la stessa S2000 è stata lanciata per celebrare il 50esimo anniversario del marchio, qualcosa di simile dovrebbe arrivare per il 75esimo.

Honda S2000 Edition 100

Anche se non ci sono ancora certezze in merito, non è la prima volta che sentiamo parlare di una nuova auto sportiva Honda. Alla fine del 2020, era infatti emersa un'indiscrezione secondo la quale la casa automobilistica stava valutando la possibilità di riportare in vita la S2000.

La fonte vicina alla casa ma non ufficiale e mai confermata sosteneva che il nuovo modello avrebbe avuto proporzioni simili alla due porte originale, con gli ingegneri Honda che avrebbero mantenuto il peso sotto i 1.000 kg utilizzando alluminio e fibra di carbonio.

Honda Civic Type R 2023 Acura NSX Type S

Sebbene una S2000 completamente rinnovata sarebbe un progetto piuttosto valido, Honda potrebbe avere altri piani per onorare i suoi 75 anni. Pochi giorni fa la casa ha presentato la nuova gamma di SUV ibridi ed elettrici destinati all'Europa e lo scorso novembre ha annunciato il termine della produzione della NSX.

Il conto alla rovescia per qualcosa di molto speciale sembra quindi essere partito ufficialmente. Che si tratti di una nuova sportiva 100% elettrica? Troppo presto per dirlo, non resta che attendere i prossimi mesi.