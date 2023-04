Il Nurburgring ha una nuova regina, almeno tra le auto a trazione anteriore: è la nuova Honda Civic Type R. La Civic più tosta di sempre ha percorso i 20.832 metri dell’Inferno Verde in 7'44"881.

La sportiva giapponese ha battuto la Renault Megane RS Trophy R che nel 2019 aveva fermato il cronometro in 7'40"1 sulla variante più corta del circuito, quella da 20.600 km e in 7'45"389 su quella più lunga.

I segreti della Type R

Il giro da record al “Ring” è stato fatto con delle Michelin Pilot Sport Cup 2, degli pneumatici praticamente semi-slick disponibili nelle concessionarie Honda. Di serie, invece, la Civic Type R monta le Michelin Pilot Sport 4 265/30 R19, tra i più grandi mai montati su una vettura a trazione anteriore. Al di là delle "scarpe", i segreti della nuova primatista sono essenzialmente nell’assetto e nel motore.

Il 2.0 turbo è stato spinto fino a 330 CV e 420 Nm, mentre il cambio manuale a 6 rapporti con rev match monta un volano più leggero del 18% rispetto al modello precedente. Inoltre, la nuova calandra presenta un’apertura più ampia del 48% con un impatto diretto sulla “respirazione” del propulsore. Infine, la carrozzeria è più rigida del 15% e gli ammortizzatori adattivi hanno una logica di controllo aggiornata per ridurre rollio e beccheggio.

È più veloce di una Lamborghini

Per dare l’idea del record fissato dalla Type R, proviamo ad analizzare le altre auto che hanno percorso in un tempo simile. A titolo d’esempio, la Honda è riuscita a battere mostri sacri come BMW M5 Competition (7'54" nel 2014), Lamborghini Murcielago LP-640 (7'47" nel 2006) e Mercedes SLS AMG (7'44"42 nel 2010).

Honda Civic Type R nelle colorazioni Racing Blue, Championship White e Rallye Red

Tra le rivali dirette a trazione anteriore, invece, segnaliamo la Seat Leon Cupra (7'58"4 nel 2014), la Volkswagen Golf GTI TCR (8'04"92) e l’Alfa Romeo Giulietta Quadrifoglio Verde (8'30" nel 2011).