La cosa che sorprende di più nell'osservare l'evoluzione di certe auto piccole e compatte è la loro crescita, in dimensioni ma anche nelle prestazioni delle versioni più sportive. La soglia dei 200 CV che vent'anni fa sembrava già un miraggio per auto da quattro metri o poco più, oggi sono ampiamente superate.

L'esempio forse più lampante è la Honda Civic, che dagli Anni '90 a oggi ha attraversato quasi due segmenti compiendo, con la veloce Type R, un'escalation di potenze per certi versi impressionante per un'auto che non ha mai ceduto alle lusinghe del cambio automatico e della trazione integrale. Eccola passo-passo e motore per motore.

La prima Honda Civic Type R

La Honda Civic è ormai arriva alla sesta generazione quando nel 1997 la Casa decide di darle una variante "da sparo". Quella tre porte hatchback è lunga appena 4,18 metri, e la "cura" non include soltanto un motore elaborato partendo dal 1.6 16V V-Tec della Si (capace già di oltre 170 CV), ma anche un taglio di 100 kg che porta il peso a vuoto poco sopra la tonnellata.

Honda Civic Type R EK9 del '97 Honda Civic Type R '97, il posteriore

Quel modello, che si può avere soltanto in Giappone, ha la sigla di progetto EK9 e in realtà riceve diversi interventi anche strutturali, iniziando da un diverso processo di saldatura per la scocca accompagnato da un assetto rivisto e un differenziale autobloccante. Il motore B16B raggiunge i 185 CV al regime massimo di 8.200 giri/min.

Honda Civic Type R '97 - 1.595 cc: 185 CV, 225 km/h, 0-100 km/h 6,8 secondi

La prima Honda Civic Type R in Europa

Nel 2001, visto il successo della prima generazione Honda propone una nuova Civic Type R basata sulla settima generazione della compatta, con il codice EP3, che è anche la prima prodotta fuori dal Giappone, nella fabbrica inglese di Swindon.

La seconda Honda Civic Type R versione 2001 Il motore 2.0 serie K20A da 200 CV

La cilindrata cresce a due litri, anche se per essere esatti il motore cambia del tutto: dalla famiglia B si passa alla famiglia K, il 2.0 K20A con tecnologia i-VTEC. La Civic Type R lo spinge a 200 CV, trasmessi da un cambio a 6 marce ravvicinate. Assetto e telaio vengono rivisti nel 2003, quando anche l'erogazione del motore viene migliorata.

Honda Civic Type R '01 - 1.998 cc: 200 CV, 235 km/h, 0-100 km/h 6,6-6,5 secondi

La terza Civic Type R

L'ottava generazione di Civic (FN2 nella versone per Europa e resto del mondo), presentata come concept al Salone di Ginevra del 2005, è destinata a farsi ricordare a lungo: il design passa dal sobrio al futuribile, così come gli interni, e cambia molto anche sottopelle, con soluzioni come il serbatoio spostato al centro, per bilanciare meglio i pesi e migliorare lo spazio posteriore, e le nuove sospensioni.

La Honda Civic Type R del 2007 La FN2 è ultima basata sulla carrozzeria a tre porte

Il motore è il K20Z, evoluzione del K20A, che passa di poco la soglia dei 200 CV toccando quota 201 a 7.800 giri/min. e porta la coppia a 193 Nm a 5.600 giri/min. Le prestazioni sono le stesse, ma migliora la guidabilità. Resterà la massima evoluzione del motore aspirato, almeno per l'Europa. In Giappone, infatti, dove il modello ha la carrozzeria a tre volumi derivata dalla serie precedente, il motore tocca i 225 CV e 215 Nm.

Honda Civic Type R '07 - 1.998 cc: 201 CV, 235 km/h, 0-100 km/h 6,6 secondi

La prima Honda Civic Type R turbo

La successiva Honda Civic mantiene le forme e l'architettura generali ma adotta un design più "aeronautico". La rivoluzione sulla Type R, presentata soltanto nel 2014 al Salone di Ginevra e ora a cinque porte, arriva sotto il cofano, dove debutta un 2 litri turbocompresso a iniezione diretta (K20C1) dalla potenza massima di 310 CV a 6.500 giri/min e dalla coppia massima di 400 Nm tra i 2.500 e i 4.500 giri/min.

Con la FK2 del 2015 si passa alle cinque porte e al motore turbo La carrozzeria è allargata e dotata di un alettone specifico

Il motore, omologato Euro 6, fa fare un deciso balzo alle performance: l'auto scatta da 0 a 100 km/h in appena 5,7 secondi e arriva a toccare i 270 km/h. Il cambio resta manuale a sei marce, la trazione sempre anteriore con differenziale a slittamento limitato, mentre i dischi freno anteriori e posteriori crescono rispettivamente a 351 e 305 mm.

Honda Civic Type R '14 - 1.998 cc: 310 CV, 270 km/h, 0-100 km/h 5,7 secondi

La Honda Civic Type R del 2017

La quinta Civic Type R (FK8) arriva dopo pochi anni, nel 2017, sulla base della Civic di decima generazione che per ragioni di posizionamento sul mercato è parecchio più grande della precedente, con una lunghezza che per il modello a cinque porte si avvicina ai 4,6 metri ma anche un'aerodinamica molto "evidente" e curata.

La Honda Civic Type R 2017 Il motore K20C1 potenziato a 320 CV

Nonostante questo, e una crescita prestazionale modesta in confronto allo step precedente, con il motore che sale di appena 10 CV toccando i 320 e nemmeno su tutti i mercati, stabilisce nuovi record per una vettura a trazione anteriore tra cui il Giro al Nurburgring in 7:43:80, 7 secondi più veloce della versione precedente.

Honda Civic Type R '17 - 1.998 cc: 320 CV, 272 km/h, 0-100 km/h 5,7 secondi

L'ultima Honda Civic Type R prima dell'ibrido

La nuova Honda Civic Type R è stata svelata nella seconda metà del 2022 sulla base del modello introdotto l'anno precedente. La stazza resta generosa, 4,6 metri esatti, il motore, sempre il K20C1, con un nuovo turbo più efficiente sale di altri 10 CV e tocca così i 330 CV, segnando probabilmente la vetta più alta prima del passaggio a soluzioni ibride che quasi certamente vedremo nel prossimo futuro.

La Honda Civic Type R FL5 del 2023 L'ultima evoluzione del 2.0 K20C1

L'auto si fa conoscere prima ancora della presentazione infrangendo il record sul circuito di Suzuka per auto a trazione anteriore, e il cambio resta ancora manuale, una rarità tra le "hot hatch", accompagnato però da una serie di migliorie e componenti alleggeriti, e un'ulteriore evoluzione del telaio e delle sospensioni.