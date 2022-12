La transizione all’elettrico sta mettendo a rischio un intero segmento: le hot hatch.

Le compatte sportive (almeno per come le abbiamo imparate a conoscere) scompariranno nel prossimo futuro, tra normative antinquinamento sempre più stringenti e prezzi di listino destinati a crescere ulteriormente rendendo meno appetibili auto di questo tipo.

L’unico modo per sopravvivere è evolversi è provare ad abbracciare la filosofia a emissioni zero. E sembra proprio che Honda seguirà questa strada per “salvare” la Civic Type R.

Ibrida o elettrica

Hideki Kakinuma, l’ingegnere capo che ha seguito il progetto della nuova Type R, ha fatto una lunga chiacchierata con Autocar. Oltre a presentare le caratteristiche del nuovo modello, ha sottolineato che il contesto normativo sta rendendo sempre più difficile pensare a sportive come la Civic:

“La ricerca della neutralità carbonica e le leggi sulle emissioni sono limiti molto stringenti. La prossima Type R potrebbe avere un motore termico, ma sarà molto improbabile. Tuttavia, la filosofia di questo modello va al di là del powertrain. Parlo dell’esperienza di guida e delle emozioni al volante. Sono tutti aspetti che si possono ritrovare anche in un’auto carbon neutral, elettrificata o equipaggiata con una nuova tecnologia”.

Kakinuma non sembra chiudere completamente la porta a una versione ibrida, quindi, ma considerando che l’attuale Type R resterà in listino almeno fino al 2026-2027, appare decisamente più probabile l’ipotesi di un’elettrica ad alte prestazioni.

Le rivali

Da questo punto di vista la strada è già stata tracciata da Volkswagen. Recentemente, Wolfsburg ha annunciato che le sportive marchiate GTI e R sopravviveranno in futuro come elettriche e pare che questo destino sia inevitabile per tante altre rivali.

Volkswagen Golf R 20 Years

È da tempo, comunque, che le Case hanno dovuto rivedere i loro piani sulle hot hatch. Ad esempio, Ford non ha progettato una nuova generazione della Focus RS, mentre le Peugeot GTI sono sparite dai listini. E a breve dovremo dire addio alla Renault Megane RS, mentre Hyundai non starebbe studiando un’erede diretta per la i30 N.

Insomma, il mondo delle hot hatch si prepara a una nuova era.