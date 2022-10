Le Volkswagen R sono pronte a cambiare per sempre. A Wolfsburg è iniziato il conto alla rovescia per l’addio ai modelli sportivi con motore termico che avverrà entro il 2030.

Ad affermarlo è la Casa stessa nel corso di un’intervista ad Autocar dove si accenna al fatto che, in realtà, sarebbero già pronti diversi prototipi elettrici marchiati R.

A breve i primi modelli

I rappresentanti del brand sono al lavoro sui vari modelli che progressivamente entreranno nella gamma Volkswagen. Anche se non vengono citati esplicitamente, appare probabile che le prime R elettriche saranno i modelli già in listino come la ID.3 o la ID.4. In un futuro prossimo potrebbe esserci spazio anche per l’ID. Aero, l’erede elettrica della Passat che arriverà nel corso del 2023.

Volkswagen Golf R 20 Years (2022)

Resta in dubbio, invece, il futuro delle attuali R con motore termico come la Golf, la Tiguan e la T-Roc, anche se è probabile che queste vetture resteranno in listino almeno fino alla successiva generazione.

Al top per ricarica e tecnologia

Secondo Autocar, le prossime Volkswagen R saranno costruite sulla piattaforma SSP che sarà alla base di tutti i modelli del Gruppo a partire dal 2026. L’architettura si presta esclusivamente per le auto elettriche e ciò lascia pensare che le nuove R non avranno nessuna controparte ibrida o a benzina non elettrificata.

Volkswagen ID.X concept

Al tempo stesso, la testata ha appreso che le nuove sportive tedesche avranno performance elevate non solo in pista, ma anche in termini di ricarica. Ciò significa che potremmo vedere una velocità di “rifornimento” molto simile a quella presentata dalla ID.5 GTX, dove si raggiungono i 150 kW in corrente continua per passare dal 10% all’80% in 25 minuti.

Inoltre, considerando che la conversione all’elettrico delle R avverrà cinque anni prima rispetto a tutto il resto della gamma (in sostanza, Volkswagen venderà solo EV dal 2035), è probabile che le sportive verranno equipaggiate con tecnologie inedite, da batterie più efficienti a software più avanzati. In un secondo momento, queste soluzioni dovrebbero trovare spazio anche sulle versioni più tradizionali.