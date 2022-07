Il cosiddetto “N Day” non delude le attese. Nella giornata dedicata alla sua divisione sportiva, Hyundai dà un vero antipasto dei modelli ad alte prestazioni del domani.

Per il momento, la RN22e e la N Vision 74 sono due concept (o meglio, “laboratori su ruote”, come li definisce la Casa), ma alcune delle soluzioni potrebbe prendere vita in alcuni modelli di serie. A partire dalla Ioniq 5 N che, come confermato dal marchio, verrà svelata nel 2023.

Hyundai RN22e

L’avete riconosciuta? Sì, sembra essere proprio una Ioniq 6 dopo una dura serie di allenamenti in palestra. Eppure, Hyundai la definisce RN22e, affermando che si tratta di “un assaggio di una futura N elettrica”.

Il prototipo è esagerato in ogni aspetto, soprattutto nelle dimensioni, con una lunghezza di 4,92 m (+7 cm rispetto alla Ioniq 6 di serie), una larghezza di ben 2,02 m (+14 cm) e un'altezza di 1,48 m (-1 cm).

Basata sempre sulla piattaforma E-GMP, il concept è stato studiato per essere un vero “animale da pista” con un’elevata tenuta in curva e un handling da auto da corsa.

Dotata della trazione integrale e della funzione di Torque Vectoring (con la distribuzione della coppia che varia a seconda della modalità di guida), la RN22e è composta da numerosi pannelli leggeri stampati in 3D e da appendici aerodinamiche molto aggressive.

L’impianto frenante è all’altezza della situazione con pinze a 4 pistoni e dischi da 400 mm. E non manca anche il “sound”, anche se difficilmente la RN22e riuscirà a “scoppiettare” come le N con motore termico. Hyundai parla dell’N Sound+ capace di generare un rumore sportivo dentro e fuori l’auto per rendere ancora più completa l’esperienza di guida.

Infine, diamo un occhio ai dati tecnici e alle prestazioni, che ricordano molto quelle della Kia EV6 GT. La Casa cita un powertrain con batteria da 77,4 kWh e due motori elettrici per un totale di 585 CV e 740 Nm e una velocità massima di oltre 250 km/h.

Hyundai N Vision 74

Ispirata dalla Pony Coupé concept del 1974 disegnata da Giorgetto Giugiaro, la N Vision 74 osa ancora di più rispetto alla RN22e. Alle sue linee senza tempo e quasi con sfumature à la DeLorean, la Hyundai abbina un innovativo powertrain ibrido costituito da una batteria da 62,4 kWh e dalla tecnologia fuel cell ad idrogeno con una capacità di 4,2 kg di carburante e la possibilità di fare il “pieno” in 5 minuti.

Lunga 4,95 m, larga 2 m e altra 1,33 m, la N Vision 74 si trova a metà tra il passato e il futuro, con un abitacolo moderno che mette insieme display e comandi analogici. Le prestazioni si preannunciano interessanti: Hyundai promette 680 CV e 900 Nm (scaricati esclusivamente sulle ruote posteriori) e un’autonomia complessiva di 600 km.

Tuttavia, se le possibilità di vedere una Ioniq 6 N di serie sono piuttosto elevate, abbiamo qualche dubbio in più sulla N Vision 74, la quale potrebbe rimanere un prototipo sperimentale. Ma saremmo felici di essere smentiti.