Prima o poi tutte le auto vanno in pensione. Alcune dopo lunghe e fortunate carriere, altre in fretta e furia per cancellare flop commerciali. E attualmente i pensionamenti stanno subendo forti accelerazioni. La causa è quella che tutti sappiamo: il sempre più massiccio passaggio all'elettrico, a modificare gamme ormai consolidate, portando modelli completamente nuovi.

Così anche i modelli più iconici si preparano a dire addio alla produzione. Un addio che nel 2024 verrà pronunciato dalla Renault Megane R.S., non prima però di aver messo su strada una versione speciale (la più speciale di sempre), anticipata da alcune immagini rubate e pubblicate dal sito francese L'argus.

Stessa potenza, più cattiveria

Non aspettatevi però una presentazione imminente: secondo le informazioni riportate dalla testate infatti la Megane R.S. Ultime è ancora in fase di sviluppo. Uno sviluppo che si concentrerà maggiormente sull'estetica rispetto alla meccanica. L'ultima Megane R.S. termica infatti non dovrebbe veder incrementare potenza e coppia, rimanendo quindi a quota 300 CV e 420 Nm. Quanto basta per divertirsi (e fare, con una versione alleggerita, il record al Nurburgring). La base sarà quella della versione Trophy, quindi con telaio Cup e differenziale Torsen, assieme al cambio automatico EDC a 6 rapporti.

A distinguere la Megane R.S. Ultime dalle altre saranno dettagli dedicati come il motivo a doppio rombo su cofano e tetto, cerchi Fuji Light Trophy neri da 19" con inserti cromati, calotte degli specchietti retrovisori in nero lucido, così come mascherina e diffusore. All'interno dovrebbero trovarsi sedili Recaro il sistema di telemetria RS Monitor di serie. Secondo le indiscreazioni il prezzo dovrebbe superare i 50.000 euro e la produzione sarà limitata.

Come detto la Renault Megane R.S. Ultime sarà (come da nome) l'ultima versione termica per la compatta sportiva francese. Dopo di lei ci sarà l'elettrico e anche il brand R.S. scomparirà: il futuro ad alte prestazioni della Losanga sarà firmato Alpine Sport.