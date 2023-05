Il percorso di rinnovamento della gamma Honda entra nel vivo. Il futuro del costruttore giapponese sarà caratterizzato da una sempre maggiore presenza di modelli “a ruote alte”, tutti contraddistinti dall’utilizzo di motorizzazioni elettrificate, che lanceranno il marchio nella sua seconda fase di elettrificazione.

I primi tre modelli di questo nuovo “corso” di Honda ad arrivare sul mercato saranno la nuova generazione della CR-V, la media ZR-V e l’elettricità e:Ny1. Tre vetture strategiche, che vanno a coprire alcuni dei segmenti di mercato oggi più in fermento.

Honda CR-V

Il più grande di questa nuova gamma di modelli è la Honda CR-V, la sesta nella storia del modello, che con una lunghezza di 4,70 metri si posizionerà al vertice dell’offerta del costruttore giapponese.

E allora partiamo proprio dalle dimensioni: i tecnici Honda hanno lavorato in particolare sul passo, che crescendo di 40 millimetri assicura 16 millimetri di spazio in più per le gambe di chi siede dietro, mentre la capacità di carico è cresciuta arrivando a 587 litri per la variante full-hybrid e 617 litri per quella plug-in. Sì, non è un errore, la plug-in ha un bagagliaio più grande.

Il frontale della nuova Honda CR-V

Per quanto concerne la gamma motori, si parte con la e:Hev, il full-Hybrid secondo Honda, ereditato direttamente dalla Honda Civic e dunque costituito da un 2 litri a ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici, uno di spinta e uno con funzione di generatore, per una potenza di sistema di 184 CV e un consumo medio di 5,9 l/100 km.

Accanto a questo si posiziona l'è:Phev, la prima volta in Europa di un sistema plug-in a bordo di una Honda, costituito da un 2 litri abbinato ad un motore elettrico alimentato da una batteria da 17,7 kWh per una potenza di sistema di 184 CV e 82 km di autonomia in elettrico.

Honda ZR-V

Il secondo modello di questa “nuova fase” di Honda è rappresentato dalla ZR-V. Un SUV di medie dimensioni che va a posizionarsi a metà strada tra la HR-V e la CR-V. Lunga 4,56 metri rientra nel cuore del Segmento C, uno dei più competitivi del mercato. Al netto di quelle che sono le novità a livello stilistico, il focus dei tecnici Honda nello sviluppo della ZR-V si è concentrato sul piacere di guida e sull’efficienza.

Il primo passa attraverso un raffinato comparto sospensivo, costituito da un McPherson all’anteriore e un multilink al posteriore, mentre il secondo per la presenza del powertrain e:Hev, ovvero il full-hybrid da 184 CV.

La nuova Honda ZR-V

Grande attenzione è poi stata rivolta all’aerodinamica: qui la forma segue la funzione per migliorare il CX e contenere così i consumi, che si attestano intorno ad una media di 5,7 l/100 km. Dal punto di vista stilistico gli interni ricalcano quanto visto sull’ultima generazione della Civic, con la plancia dominata dalla presenza dello schermo del sistema di infotainment da 9 pollici. Tanto poi lo spazio a bordo, anche e soprattutto per i bagagli, grazie ad un vano di carico che assicura una capacità che va da 346 a 1.291 litri.

Honda e:Ny1

Ma la novità più importante in casa Honda è rappresentata dal debutto della e:Ny1, un nuovo Suv compatto lungo 4,38 metri, alimentato da un powertrain elettrico. Questo è costituito da un motore montato sull’asse anteriore con una potenza di 150 kW per 310 Nm di coppia, al quale manda energia una batteria raffreddata a liquido con una capacità di 68,8 kWh (62 kWh netti) che assicura un’autonomia di 412 km.

Ricaricando a 11 kW occorrono circa 6 ore per una carica completa, mentre sfruttando la massima potenza di ricarica, pari a 78 kW in DC, bastano 45 minuti per passare dal 10 all’80%, recuperando 100 km di autonomia ogni 11 minuti.

La seconda elettrica di Honda è la e:Ny1

Grande attenzione è poi stata rivolta allo stile. La e:Ny1 porta al debutto la nuova brand identity di Honda per i modelli a batteria, che si esprime nella presenza di un nuovo logo di colore bianco nella parte frontale e il lettering Honda al posto del classico logo nella parte posteriore.

Tanta poi la tecnologia soprattutto all’interno dell’abitacolo, ben rappresentata dalla presenza di un grande schermo a sviluppo verticale posizionato a centro plancia, con una diagonale di ben 15,1 pollici, affiancato dal quadro strumenti digitale dalla grafica personalizzabile da oltre 10 pollici.