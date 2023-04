Per una vettura full hybrid come la Honda HR-V e:HEV non sarebbero più disponibili ecoincentivi statali ad aprile: ci pensa allora Honda, mediante un Hybrid Bonus specifico.

Per accedere ai 2.700 euro di sconto, occorre avere una vettura da rottamare o da dare in permuta, immatricolata da Euro 0 a Euro 4: il listino iniziale della versione Elegance scende così da 33.000 a 30.300 euro.

Con il finanziamento Easy Honda, c’è quindi da versare l’anticipo di 7.250 euro, con 47 rate mensili da 249 euro (TAN 7,47%, TAEG 8,75%). Al termine, c’è una maxi rata di 17.887,62 euro, per un limite di 10.000 km.

Honda indica anche il limite massimo dovuto con gli interessi, 31.996,60 euro, e il TAEG massimo dell’8.75%, qualora si voglia rateizzare la maxi rata.

C’è anche un’agevolazione speciale sulla garanzia, che normalmente è di tre anni o 100.000 km e 5 anni sul motore elettrico, ma che può arrivare fino a 8 anni.

Vantaggi

Anche senza ecoincentivi, Honda permette di ottenere sulla HR-V ibrida un bonus offerto dalla Casa di 2.700 euro, con una rata di 249 euro mensili che include la garanzia, volendo anche oltre la durata di un’eventuale rifinanziamento della maxi rata.

Svantaggi

Occorre in ogni caso un usato con certe caratteristiche, e il limite chilometrico in caso di restituzione o sostituzione non è alto.

In sintesi