Lunghezza: 4.340 mm

Larghezza: 1.790 mm

Altezza:1.582 mm

Passo: 2.610 mm

Bagagliaio: min 335/max 1.305

La Honda HR-V 2022, in commercio da pochi mesi, è cambiata molto rispetto al modello che sostituisce pur rimanendo nella stessa fascia di mercato quella dei SUV/Crossover a metà tra il segmento B e il C, con lunghezza di circa 4,3 metri e ambizioni sia urbane sia turistiche.

Pur non essendo molto più grande della precedente, ha una fisionoma e un design moto differenti, anche se il sistema di propulsione ibrida di nuova generazione ha ridotto la capacità di carico, sacrificio che HR-V compensa con la consueta attenzione alla praticità.

Honda HR-V, le dimensioni

Honda HR-V è lunga poco più di 4,3 metri, 4.340 mm, larga 1.780 mm senza contare i retrovisori e altra 1.582 mm, poco meno di un metro e 60 cm che sono un po' sopra la media, anche se bisogna mettere in conto anche un'altezza da terra a vuoto di 188 mm, quasi 19 cm, enfatizzata da grandi ruote con cerchi da 18".

Il passo, ossia al distanza tra i centri delle ruote anteriori e posteriori, invece non è lunghissimo in rapporto alle dimensioni, poco più di 2.6 metri, 2.610 mm, ed è rimasto invariato dal modello precedente.

Honda HR-V 2021

Honda HR-V, abitabilità e bagagliaio

Pochi cm in più di lunghezza, ma volumi interni ridefiniti per offrire un abitacolo più spazioso: la nuova Honda HR-V offre una distanza maggiore di 35 mm tra la fila anteriore e quella posteriore, ma il suo vero jolly è la versatilità, comune agli altri modelli del marchio.

Come la più piccola Jazz e alcune generazioni di Civic, è infatti dotata dei sedili Magic Seats, che possono essere ripiegati formando un piano di carico unico, ma che hanno anche la seduta sollevabile contro lo schienale per liberare un generoso spazio in cui può trovar posto anche una bicicletta. Questo grazie al serbatoio posizionato sotto i sedili anteriori invece che sotto i posteriori.

Honda HR-V e:HEV 2021, i sedili posteriori Honda HR-V e:HEV 2021, il bagagliaio Honda HR-V e:HEV 2021, il sedile posteriore parzialmente reclinato

La motorizzazione ibrida e di conseguenza la batteria sotto il vano di carico hanno però ridotto la capienza del bagagliaio di circa un centinaio di litri rispetto alla generazione precedente. Honda dichiara infatti 319 litri sotto il telo copri bagagli, che salgono a 335 contando il piccolo scomparto sotto il piano di carico, mentre il modello del 2015 arrivava a 448 litri. Il volume al soffitto con seconda fila abbattuta arriva invece a 1.305 litri.

La gamma di HR-V come accennato è composta da una sola proposta, un ibrido battezzato e:HEV che ha la caratteristica di utilizzare prevalentemente il motore elettrico da 131 CV di potenza massima, alimentato dalla batteria o dal benzina 1.5. Questo fino alle medie velocità lavora come generatore, e soltanto alle andature più alte si collega alla trasmissione per fornire i suoi 107 CV. Per questo, HR-V è privo di cambio.

Motorizzazione Potenza Alimentazione Trazione 1.5 HEV 131 CV Elettrica/benzina Anteriore

Honda HR-V, le concorrenti con misure simili

Honda HR-V si confronta con tutti i modelli lunghi da 4,25 a 4,40 metri, che sono una bella fette del mercato SUV/crossover. Di seguito abbiamo scelto quelli con motori ibridi, full o plug-in, che condividono il piccolo "handicap" dello spazio di carico ridotto.