La nuova Honda HR-V e:HEV debutta in Italia con prezzi da 30.900 euro. Il SUV nipponico compatto rappresenta un passo importante verso l’elettrificazione di tutti i principali modelli europei entro il 2022 promessa dalla Casa. Tutte le versioni della HR-V sono dotate dello stesso powertrain e:HEV da 131 CV. Ecco le dotazioni e i prezzi di ogni allestimento.

Gli equipaggiamenti

La gamma della Honda si compone di tre allestimenti: Elegance, Advance e Advance Style.

Il primo parte da 30.900 euro e include di serie luci LED, sedili anteriori riscaldabili, cerchi in lega da 18”, Hill Descent Control, schermo touch da 9” e connettività Apple CarPlay e Android Auto. L’Advance ha un prezzo d’attacco di 33.400 euro e aggiunge il portellone posteriore ad apertura elettronica, volante riscaldabile e interni in ecopelle e tessuto.

Infine, c’è il top di gamma Advance Style da 35.900 euro. In questo caso, l’equipaggiamento si completa con un impianto audio premium e dettagli estetici specifici come la carrozzeria bicolore e le finiture arancioni nell’abitacolo.

Il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida Honda Sensing è disponibile già nella Elegance e comprende il monitoraggio del traffico in manovra, il riconoscimento dei segnali stradali, l’avviso anticollisione e la frenata d’emergenza e il mantenimento di corsia.

Prestazioni dell’ibrido e offerta di lancio

Come detto, l’Honda HR-V è disponibile nell’unica variante e:HEV che unisce l’azione di un 1.5 4 cilindri i-Vtec a benzina ad un motore elettrico per un totale di 131 CV, 253 Nm di coppia e un consumo medio di 5,4 litri per 100 km.

La nuova Honda arriverà in Italia da febbraio 2022, ma è già prenotabile in concessionaria. L’offerta lancio parte da 26.400 euro includendo 4.500 euro di Hybrid Bonus Honda e gli incentivi statali in caso di rottamazione. In aggiunta, i primi 500 clienti hanno accesso al Privilege Pack che prevede 8 anni di garanzia e:HEV e 3 anni di manutenzione in omaggio.