Prima di iniziare a leggere fate attenzione: ciò che segue si basa su "fonti vicine a Honda" e riportate a loro volta da Forbes. Nulla di nemmeno lontanamente confermato dunque, ma pare che la Honda S2000 potrebbe ritornare.

In particolare, il reparto marketing della Casa starebbe indagando sulla possibilità di commercializzare - a partire dal 2024 - una nuova spider sportiva. E gli appassionati iniziano a sognare.

Sognare in grande

Trattandosi di un'auto per la quale deve ancora arrivare il via libera da parte dei piani alti dell'azienda, è impossibile dire con sicurezza come sarà la sua meccanica o quali forme avrà. I rumors provano a venire in nostro aiuto, parlando di una carrozzeria che rivisiterà in chiave moderna della Honda S2000 originale, con uso di alluminio e fibra di carbonio per mantenere il più basso possibile il peso complessivo. Si parla di poco più di 1.300 kg.

Ma ciò che davvero interessa è il motore, pezzo forte della spider del 1998: il 2.0 aspirato V-Tec da 240 CV e capace di toccare i 9.150 giri. Altri tempi, altre auto. Ora il turbo è praticamente ovunque e così dovrebbe essere anche sotto al cofano della nuova S2000, per la quale si parla dell'adozione del 2.0 dell'attuale Civic Type R.

Si raggiungerebbero così - almeno - 320 CV e 400 Nm di coppia, ma con la sovralimentazione. Niente girare altissimo, e il problema di adattare il motore per sistemarlo longitudinalmente, in modo da adattarlo a uno schema a trazione posteriore. Ah si, ci sarà naturalmente anche il cambio manuale.

Verità o finzione?

Chiaramente non si può dire quanto ci sia di vero nei rumors riportati da Forbes e dobbiamo quindi aspettare eventuali conferme o smentite da parte di Honda per capire se la S2000 avrà o meno un'erede. C'è da dire che la Casa giapponese non è nuova a operazioni revival dei propri miti e la nuova NSX è qui per dimostrarlo.

A spegnere i sogni di gloria ci pensano però le dichiarazioni di Hayato Mori, senior manager della casa automobilistica, che nel 2018 disse che a seguito di ricerche di mercato era stato sottolineato come non ci fosse più interesse per una sportiva come la S2000. Parole che confermavano quelle dette un anno prima dal CEO Takahiro Hachigo.

Dichiarazioni di 2 anni fa che potrebbero essere smentite nei prossimi mesi. E voi cosa dite, fosse per voi produrreste un'erede della Honda S2000?