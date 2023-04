Anticipate qualche settimane fa con un teaser fanno il loro debutto mondiale al Salone di Shanghai tre concept firmate Honda. Si chiamano e:NP2 Prototype, e:NS2 Prototype ed e:N SUV 序 (pittogramma cinese che significa "prologo"). Si tratta di prototipi destinati alla produzione in serie, uniti dall'essere esclusivamente elettrici e dall'aspetto da SUV.

L'obiettivo della Casa giapponese è quello di iniziare produzione e commercializzazione in Cina nel corso del 2024, per poi - probabilmente - allargarsi al resto dei mercati, ampliando l'offerta di modelli elettrici della famiglia "e".

Honda e:NP2 Prototype, e:NS2 Prototype

Due modelli per una missione: rinnovare con forza stile e tecnologia della propria gamma elettrica, poggiandosi su tre concetti: dinamica, intelligenza e bellezza. Ecco il compito dele Honda e:NP2 Prototype ed e:NS2 Prototype.

Honda E:NP2 Prototype Honda E:NS2 Prototype

Si tratta di due SUV elettrici dalle specifiche tecniche ancora sconosciute, che mirano a offrire un piacere di guida di alto livello assieme a tecnologie di ultima generazione, tra sistemi di infotainment evoluti (basati sull'Honda CONNECT 4.0) e rinnovati assistenti alla guida.

Per quanto riguarda lo stile le due concept Honda si assomigliano molto nell'andamento della carrozzeria, con giusto il frontale a distinguerle.

Honda e:N SUV 序

Il pittogramma cinese alla fine del nome sottolinea come Honda voglia conquistare il mercato della Repubblica Popolare con le sue auto elettriche, con l'obiettivo di offrire 10 nuovi modelli a batteria entro il 2027 e arrivare ad avere una gamma 100% elettrica nel 2035.

Honda e:N SUV 序

La concept si differenzia dalle altre due non tanto per le linee, quanto per la meccanica. Si basa infatti sulla nuova piattaforma e:N Architecture W, nata esclusivamente per auto elettriche, della quale però ancora non si conoscono i dettagli tecnici.