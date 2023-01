L’auto prodotta da Sony e Honda si chiamerà Afeela: è questo l’annuncio fatto al CES di Las Vegas dalla joint venture composta dai due colossi giapponesi. Per l’occasione, è stata mostrata un’ulteriore evoluzione del concept Sony Vision-S di qualche anno fa, che diventerà di serie entro il 2026.

L’Afeela metterà insieme il meglio della tecnologia di Sony con le motorizzazioni elettriche preparate da Honda.

“Sente” e “ascolta” grazie a 45 sensori e telecamere

A presentare l'auto col marchio Afeela (il cui nome non è stato ancora definito) è stato Yasuhide Mizuno, il ceo della joint venture, che ha mostrato il nuovo logo e le caratteristiche principali della vettura.

In realtà, durante l’evento non sono stati sviscerati molti dettagli sul concept, se non che il particolarissimo nome del brand deriva dalla parola “feel” (“sensazione”). La filosofia di Sony e Honda, infatti, è di costruire un’auto capace di dare sensazioni uniche e di “ascoltare” le sensazioni del guidatore.

La prima auto di Afeela, il brand creato da Sony e Honda

Altri rappresentanti dei due marchi hanno illustrato alcune delle funzionalità principali dell’auto. L’Afeela è dotata di 45 tra sensori e telecamere posizionati all’esterno e all’interno per governare i sistemi di guida autonoma e monitorare lo stato di conducente e passeggeri.

Fa il pieno di tecnologia

Come dimostrato durante il CES, l’auto avrà un display integrato nel frontale capace di mostrare il logo della Casa e altre informazioni, come lo stato di carica della batteria o un vero e proprio spot pubblicitario (nella conferenza stampa è stato mostrato un messaggio dedicato al film “Spiderman: No Way Home”).

Gli interni della berlina Afeela

Inoltre, Sony darà un contributo importante progettando le funzioni di intrattenimento della vettura che consentiranno agli occupanti di ascoltare musica, vedere video online e giocare a dei videogame durante i lunghi viaggi.

L’architettura tecnologica si comporrà di Qualcomm, che fornirà i super chip Snapdragon, e Epic Games, che metterà a disposizione il motore grafico Unreal Engine (lo stesso utilizzato per i videogiochi di ultima generazione) per progettare le varie animazioni dei display.

Sony Honda Afeela, il concept

Stando a Mizuno, la prima auto marchiata Afeela sarà ordinabile nella prima metà del 2025, mentre le consegne (in Nord America) inizieranno nella primavera 2026.