Sony e Honda accelerano lo sviluppo della loro prima auto elettrica. Sony Honda Mobility, la joint venture nata lo scorso giugno dall’alleanza tra i due marchi, ha definito alcuni dettagli dei suoi piani nel corso di una conferenza stampa.

Anche se mancano i dettagli tecnici sulla vettura, sappiamo che vedrà la luce a fine 2025 e che potrebbe arrivare anche in Europa.

Meno guida, più “svago”

Andando con ordine, gli alti dirigenti della joint venture Yasuhide Mizuno e Izumi Kawanishi affermano la compagnia diventerà una “Mobility Tech Company” che fornirà anche software, prodotti e servizi per i nuovi utenti della mobilità.

L’idea è quella di sviluppare un’identità propria e di creare una vera e propria community di appassionati che si leghi al marchio non solo per l’acquisto dell’auto, ma anche per tutta una serie di servizi.

La vettura sarà sviluppata su un software innovativo concepito da Sony e metterà a disposizione numerose funzioni d’intrattenimento acquistabili separatamente con un abbonamento mensile.

Sony Vision-S 02, il SUV elettrico al CES 2022

Queste funzioni saranno disponibili anche durante la guida, tanto che la joint venture s’impegnerà a creare un sistema di guida autonoma di livello 3 che consente di distogliere lo sguardo dalla strada e le mani dal volante in determinate condizioni (il guidatore, però, deve essere pronto a riprendere il controllo quando la vettura glielo segnala).

A chiarire questo aspetto è lo stesso Kawanishi che spiega:

“Con una tecnologia di guida sempre più sicura, sarà richiesta sempre meno concentrazione a chi è al volante. Per questo stiamo valutando nuovi modi per intrattenere e divertire le persone nell’abitacolo”.

Nascerà in Ohio

Al momento non ci sono informazioni ufficiali sul nome dell’auto, sulla piattaforma e sulle capacità della batteria, mentre per il posizionamento sul mercato Sony e Honda parlano di una vettura “premium”.

Sappiamo, comunque, che il modello si potrà acquistare solo online e che la fase di pre-ordini dovrebbe partire nella prima metà del 2025. Le vendite, invece, partiranno negli Stati Uniti tra fine 2025 e primavera 2026, mentre le consegne in Giappone cominceranno a 2026 inoltrato.

Sony Honda Mobility prevede di produrre l’auto negli stabilimenti Honda in Ohio. Le due compagnie stanno valutando anche un eventuale lancio in Europa, ma per ora non ci sono piani definitivi.