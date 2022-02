Volkswagen punta dritta verso l'elettrico e la guida autonoma, e se nel campo delle emissioni zero corre da sola grazie soprattutto alla piattaforma MEB, per quanto riguarda le tecnologie per le auto che si guidano da sole si affida a partnership strategiche. Partnership che, secondo nuovi rumors, riguarderà Huawei - colosso cinese delle telecomunicazioni - finita nel mirino di Wolfsburg.

Numerose voci, riportate dalla testata Manager Magazin, vorrebbero infatti il Gruppo tedesco intenzionato ad investire "miliardi di euro" per acquisire tecnologie per la guida autonoma da Huawei. Una notizia non confermata nè smentita da Volkswagen.

Un lavoro di mesi

Le trattative starebbero andando avanti da mesi (ne avevamo già scritto a ottobre 2021 citando una testata cinese) e ora le due parti sarebbero vicine alle strette finali. Volkswagen si assicurerebbe così un vantaggio tecnico e commerciale, portandosi a casa un know-how tale da colmare il gap con Tesla e il suo Autopilot.

Huawei sta infatti lavorando da tempo sulle tecnologie per la guida autonoma, con l'intenzione di portarle su strada nel 2025. Non si conoscono dettagli su hardware e software utilizzati, nè sui vari test che il colosso cinese sta effettuando.

Previsioni difficili

I rumors arrivano quasi in concomitanza con l'intervento di Herberd Diess (amministratore delegato del Gruppo Volkswagen) su Reddit, nel quale ha risposto a migliaia di domande degli utenti, intervenendo anche in tema di guida autonoma.

A tal proposito il manager tedesco ha detto che "25 anni sono difficili da prevedere. La tecnologia sta evolvendo in fretta. Penso che tutte le auto potranno guidarsi da sole, in maniera sicura, probabilmente senza provocare alcun incidente".