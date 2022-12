Dal 5 all’8 gennaio 2023 torna il CES di Las Vegas, uno degli appuntamenti più importanti al mondo dedicati all’innovazione e alla tecnologia in ogni ambito.

Come ogni edizione, non mancano le novità per le auto, da sistemi sempre più avanzati per la guida autonoma e l’intrattenimento, fino ai concept delle Case. Ecco, quindi, cosa attendersi dalla fiera americana.

Aegis Rider

Il casco di Aegis Rider

La svizzera Aegis Rider presenta un casco con realtà virtuale in grado di connettersi a smartphone e navigatore GPS.

Pensato principalmente per i motociclisti (ma non è esclusa un’applicazione anche nel mondo dell’auto), il casco funziona come un vero e proprio visore in realtà aumentata e fornisce una serie di informazioni sulla sicurezza, come il punto di frenata e i limiti di velocità da rispettare.

Aska eVTOL

Aska eVTOL

Nel 2021, la startup Aska aveva svelato i primi bozzetti per un veicolo completamente elettrico a decollo verticale che può essere guidato proprio come un'auto. Al CES, questo eVTOL diventa un prototipo reale, con la produzione in serie che potrebbe partire nei prossimi anni.

Audi

Audi Holoride

Nessun concept per la Casa degli Anelli, ma una nuova tecnologia per l’intrattenimento. Si chiama holoride e adatta i contenuti virtuali proiettati sui display dell’abitacolo ai movimenti di guida dell’auto vera e propria. In pratica, se si svolta a sinistra, l’animazione sullo schermo segue quei movimenti per creare un’esperienza davvero originale.

Audi afferma che questa tecnologia non crea mal d’auto e che potrebbe essere già pronta per un modello di serie nei primi mesi del 2023.

BMW

BMW i Vision Circular

Dopo la iX Flow con vernice “camaleontica” del 2022, al CES 2023 BMW prevede un altro concept d’effetto. Il prototipo basato sulla piattaforma Neue Klasse anticipa il primo modello di serie della “nuova era” in arrivo entro il 2025. Il concept s’ispira sempre ai principi di elettrico, digitale e circolare, come la i Vision Circular esposta al Salone di Monaco 2021.

Bosch

Bosch al CES di Las Vegas 2023

Sono numerose le soluzioni presentate da Bosch, uno dei principali produttori di sistemi di software per l’assistenza alla guida. Tra questi, c’è il sistema Off-Zone Crash Detection che sfrutta una gamma di sensori e un nuovo algoritmo per valutare gli scenari di un incidente e attivare airbag e cinture di sicurezza.

C’è poi il controllo dinamico del veicolo 2.0. In pratica, frenata, sterzo, gruppo propulsore e sospensioni sono governati da un “cervello” ancora più intelligente e capace di leggere in modo più preciso la strada e la situazione di guida creando un’esperienza al volante molto sicura e confortevole.

La rassegna Bosch prosegue con un’unica architettura semplificata e centralizzata che gestisce sia infotainment che ADAS, i LiDAR per la guida autonoma di livello 4, il monitoraggio interno che rileva distrazioni o sonnolenza dei guidatori, i sistemi eAxle per gestire la potenza sulle auto elettriche e i servizi di ricarica intelligenti per le auto a batteria.

Dodge e Chrysler

Dodge Charger Daytona Concept

I due marchi americani di Stellantis accelerano il passo per il full electric. Dodge espone ancora una volta il concept Charger Daytona SRT che anticipa la futura muscle car a emissioni zero prevista per il 2024. Chrysler (che venderà modelli solo elettrici dal 2028) dà un ulteriore dimostrazione del concept Ariflow, il futuristico prototipo da oltre 600 km di autonomia che ha messo Tesla nel mirino.

Fiat

Fiat Metaverse Store

Il marchio italiano è presente con il “Metaverse Store”, il primo showroom interattivo basato sul metaverso. Già attivo da alcune settimane, lo store consente di prendere contatto virtuale con una speciale 500 elettrica mentre si viene assistiti da un esperto di prodotto.

Sono disponibili anche dei “test-drive” ed è possibile concludere l’acquisto online. Nel prossimo futuro, il salone digitale ospiterà tanti altri modelli.

Hyundai e Kia

Hyundai ZER01ONE

Nel padiglione di Hyundai e Kia vengono presentate le startup del progetto ZER01ONE. Le 10 aziende espongono le loro idee supportate dal Gruppo coreano, come un sistema di telecamere multiple con visione quadrangolare e una piattaforma di elaborazione dati per la guida autonoma basata sull’edge computing.

Italdesign

Il nuovo logo Italdesign

La Casa torinese presenta il nuovo logo e, in generale, una nuova brand identity. A traghettare Italdesign nel futuro c’è un innovativo concept elettrico, il Climb-E.

Sviluppato in collaborazione col Gruppo Schindler (uno dei maggiori produttori di sistemi di trasporto verticale) e col Politecnico di Torino, si tratta di un prototipo con guida autonoma di livello 5 che può essere integrato nelle strutture degli edifici civili e residenziali.

Marelli

L'head-up display Marelli

L’azienda italiana espone le ultime novità tecnologiche per l’abitacolo del futuro. I brand e i professionisti possono letteralmente toccare con mano la Smart Surface (degli speciali pannelli con comandi a sfioramento integrati), i quali possono essere configurati in vari stili e materiali per creare interni unici per ogni modello.

Inoltre, viene presentato il Diorama Display, un head display di nuova generazione che si sviluppa per tutta la lunghezza del cruscotto e che mostra tutte le informazioni sulla guida anche ai passeggeri.

Mercedes

Mercedes al CES di Las Vegas 2023

Il primo appuntamento fieristico dell’anno vede Mercedes presentare una serie di novità in vari ambiti.

Prima di tutto, il marchio dà un aggiornamento sulla propria strategia di elettrificazione, che prevede il lancio di soli nuovi modelli elettrici a partire dal 2025. Inoltre, la Casa racconta gli ultimi sviluppi sui sistemi di assistenza alla guida, sull’intrattenimento di bordo e su un’importante collaborazione artistica.

Peugeot

Peugeot Inception concept

Il futuro del Leone passa dal concept Inception. Nelle intenzioni della Casa, il prototipo rappresenta il manifesto della prossima generazione di modelli, sia in termini di design che di interni. Infatti, sull’Inception debutterà un nuovo i-Cockpit, che Peugeot definisce “una nuova esperienza fisica e digitale”.

È probabile che diverse soluzioni trovino spazio sulla nuova 3008, col crossover francese che potrebbe arrivare tra il 2023 e il 2024.

Polestar

Polestar 3

La protagonista dello stand della Casa svedese è la Polestar 3, che raggiungerà le concessionarie (anche italiane) a fine 2023. Al CES, il marchio mostra tutte le caratteristiche tecnologiche del SUV crossover, tra cui il sistema SmartEye che utilizza due telecamere nell'abitacolo in grado di tracciare i movimenti degli occhi e della testa del guidatore.

In casi estremi, il veicolo può fermarsi da solo in totale sicurezza.

RoboSense

Robosense al CES di Las Vegas 2023

L’azienda cinese mostra il suo primo LiDAR allo “stato solido”, un’evoluzione importante rispetto ai modelli già montati da oltre 50 modelli in tutto il mondo. RoboSense, infatti, è fornitore di marchi come BYD, GAC, Lotus, Great Wall, FAW Hogqi, Zeekr e Lucid.

Volkswagen

Volkswagen ID.Aero Concept

Al CES è esposta l'erede elettrica della Passat. Pochi giorni prima della rassegna, Volkswagen promette di rivelare nome e caratteristiche del modello che, oltre alla carrozzeria berlina, sarà proposto anche come station wagon. Secondo alcuni rumors, potrebbe trattarsi del modello di serie dell'Aero B, la tre volumi a emissioni zero spiata ripetutamente negli scorsi mesi.

ZF

ZF ProConnect

Il colosso tedesco della componentistica per auto presenta la piattaforma di connettività ProConnect. L'architettura integra varie soluzioni ed è governata dal supercomputer ProAI che gestisce la guida autonoma, la "comunicazione" tra i veicoli e le infrastrutture e un sistema di navigazione preciso al centimetro.