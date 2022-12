Ridurre al minimo le distrazioni e fornire le informazioni in modo chiaro e immediato. È questo l’obiettivo degli head-up display, ossia dei sistemi che proiettano su un piccolo schermo o direttamente sulla strada statistiche come la velocità a cui si sta andando o le indicazioni del navigatore.

Al CES di Las Vegas in programma dal 5 al 9 gennaio, Marelli presenta un’evoluzione di questo sistema: il Diorama Display.

Un unico schermo per tutti i passeggeri

Il Diorama Display si compone di uno schermo sottile che attraversa in lunghezza tutta la plancia e sul quale sono visibili immagini in alta qualità per navigazione, velocità e altri avvisi importanti. Questi dati sono proiettati da una fonte TFT alla base del cruscotto e sono visibili a qualsiasi ora del giorno e in qualsiasi ambiente stradale.

Secondo Marelli, questa soluzione consente un angolo di visione “molto più ampio rispetto alla maggior parte degli head-up display, permettendo di mostrare le informazioni a tutti gli occupanti del veicolo”.

Diorama Display, l'head-up display di Marelli

Sempre stando all’azienda, questo particolare head-up display è integrabile su cruscotti già progettati e assemblati riducendo così le difficoltà d’installazione in termini di spazio e di costi per tutti i costruttori.

Da notare come al CES (aperto esclusivamente ai media e ai professionisti del settore della tecnologia) è presente anche un angolo dedicato alla personalizzazione dell’abitacolo del futuro.

In pratica, le Case auto potranno configurare gli interni in modo digitale scegliendo tra le varie opzioni di Marelli per illuminazione, comandi e elettronica. Il Digital Design Studio (questo il nome del configuratore) restituisce un progetto unico e costruito su misura per i modelli di ogni marchio.