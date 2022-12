Dal virtuale al reale (e ritorno). Anche quando si parla di auto, i due mondi sembrano unirsi sempre di più, coi brand che stanno studiando nuovi modi per coinvolgere i clienti direttamente da Casa.

In tanti casi, infatti, non è più necessario organizzare il classico giro delle concessionarie per ricevere informazioni e vedere da vicino il modello di proprio interesse. Basta collegarsi al metaverso (uno spazio virtuale esclusivo in cui è possibile creare un avatar, ossia un proprio alter ego virtuale) ed entrare nello showroom digitale. Noi ci siamo entrati ed ecco cosa abbiamo trovato.

Acura

Il metaverso di Acura

Il marchio premium di Honda ha aperto lo scorso marzo “Acura of Decentraland”, uno showroom in cui vedere le ricostruzioni 3D dei principali modelli, tra cui la nuova Integra.

Nel metaverso ci si può muovere come se si fosse in una concessionaria fisica, visitando i vari spazi e salendo a bordo delle auto esposte, con la possibilità di vedere gli accessori e gli optional e mettersi alla prova con sfide e mini giochi esclusivi.

Cupra

Metahype di Cupra

Il giovane brand spagnolo ha aperto MetaHype, un metaverso dedicato a clienti e appassionati. Lo spazio virtuale è a disposizione di partner e altre startup desiderose di offrire servizi unici nei prossimi anni, ma già al momento dell'apertura ufficiale (ancora non definita) sarà possibile visitare i vari Cupra Garage virtuali, guidare la UrbanRebel in varie corse e partecipare a eventi esclusivi, come il Primavera Sound.

Fiat

Fiat Metaverse Store

Recentemente, Fiat ha presentato il Metaverse Store, uno showroom virtuale in cui è possibile vedere da vicino la 500 La Prima by Bocelli (entro il 2022 si potrà scoprire tutta la gamma della compatta a batteria). Sviluppato in collaborazione con Touchcast e Microsoft, per interagire col metaverso e col Product Genius in “carne e ossa” non occorrono hardware, software o cuffie particolari.

Di fatto, si viene accolti come in una vera concessionaria, con risposte alle domande più comuni, la possibilità di configurare l’auto e di “guidarla” sul tetto del Lingotto di Torino. Ovviamente, dopo il primo contatto digitale ci si può recare in concessionaria e effettuare un test drive sulla vettura reale.

Ma come funziona, in pratica? Prima di tutto è necessario prenotare il proprio appuntamento sul sito ufficiale. E già in questo passaggio si apprezza la grande disponibilità di orari, con lo showroom virtuale che è aperto fino alle 21.40. Al momento della visita, si viene guidati alla scoperta del modello da un venditore (il già citato Product Genius). Nella concessionaria ci si può muovere intorno all'auto, aprire il bagagliaio e salire a bordo come se si fosse veramente di fronte alla vettura.

C'è anche la possibilità di cambiare colore e aggiungere accessori "live" come in un configuratore in tempo reale. Successivamente, si passa al test-drive e al momento della proposta di finanziamento. Da questo punto di vista, Fiat mette a disposizione una particolare formula (esclusiva per l'acquisto sul metaverso) che dà la possibilità di provare l'auto per 14 giorni o 500 km ed essere liberi eventualmente di restituirla.

Insomma, tirando le somme di questa esperienza, i lati positivi non mancano, dalla possibilità di conoscere approfonditamente l'auto rimanendo a casa fino a proposte d'acquisto ad hoc. E' vero anche che la connessione (come in tante altre esperienze nel metaverso) non è sempre stabile e alcune persone potrebbero trovare strano e alienante non toccare con mano l'auto.

Hyundai

Il metaverso di Hyundai

Al CES di Las Vegas 2022 Hyundai ha presentato il metaverso “Mobility Adventure” sulla piattaforma Roblox che coinvolge oltre 43 milioni di utenti attivi ogni giorno.

L’obiettivo della Casa è di coinvolgere i potenziali clienti più giovani dando loro la possibilità di prendere familiarità coi prodotti e le tecnologie del brand. Ad esempio, si possono guidare i modelli elettrificati, mezzi a guida autonoma o prototipi di eVTOL, i velivoli elettrici a decollo verticali.

Non mancano degli ambienti dedicati ai professionisti e agli “addetti ai lavori”. Attraverso il proprio avatar, ingegneri e progettisti possono collaudare robot e altre innovazioni.

Visto di "persona", il mondo virtuale di Hyundai è tra i più colorati e ricchi dell'intero panorama automotive.

Le possibilità per divertirsi (soprattutto per i più giovani) non mancano, a partire dai tanti minigiochi in cui ci si può mettere al volante degli ultimi modelli della gamma. L'universo digitale della Casa viene arricchito costantemente con nuovi contenuti e collaborazioni con altre aziende (ad esempio Lego). Insomma, un approccio completamente diverso da quello più serio e commerciale proposto da Fiat.

Mercedes

La tecnologia di Blockchain e NFT entra nell'abitacolo delle Mercedes

La Stella è entrata da tempo nell’universo virtuale. Ad esempio, due esemplari di Mercedes (una E 220d 4Matic All Terrain e una S 400d 4Matic) della Icon Collection, una serie ultra esclusiva, sono stati venduti ai clienti in abbinamento a due speciali NFT ispirati al modello originale.

Inoltre, Mercedes è entrata nel consorzio Aura Blockchain (un’associazione no profit che promuove il lusso attraverso pratiche socialmente responsabili e ecosostenibili attraverso la tecnologia della Blockchain e degli NFT) che riunisce altri brand di lusso come Prada e Cartier. Ciò permetterà al brand di utilizzare l’arte digitale per sviluppare nuove esperienze di intrattenimento a bordo.

In Italia, c’è anche una concessionaria nel metaverso. È Trivellato, che ha aperto uno showroom virtuale in cui agli avatar dei clienti vengono mostrati a rotazione i vari modelli della Casa. Lo spazio digitale non è solo utile per vendere auto, ma anche per creare video, eventi, anteprime nazionali e accedere all’e-commerce per acquistare prodotti e ricambi.

L'esperienza è simile al Fiat Metaverse Store, con un Product Expert che guida il cliente alla scoperta dei modelli in "esposizione", i quali sono ricchi di dettagli e contenuti esclusivi. Si tratta, comunque, di un'interazione più "basica" rispetto a Fiat, sia a livello grafico che di immagini. Di fatto, il proprio avatar può consultare informazioni già disponibili sul sito della concessionaria, seppur in un contesto più futuristico.

McLaren

Lo spazio digitale esclusivo della Casa di Woking si chiama MSO Lab ed è riservato ai membri più affezionati del brand (e ai possessori degli NFT McLaren).

Nato sotto la direzione della divisione McLaren Special Operations con la collaborazione di InfiniteWorld, il metaverso consente di entrare in contatto virtuale coi dirigenti del marchio e del team MSO, oltre a poter effettuare un tour digitale del McLaren Technology Centre. In futuro, ci saranno altre possibilità, come eventi privati e accesso privilegiato a modelli venduti in formato NFT per i collezionisti digitali.

Nissan

Il metaverso di Nissan

La concessionaria virtuale di Nissan si appoggia alla piattaforma Decentraland, una delle più popolari nel panorama dei metaverso. Qui si può trovare esposta la Qashqai e-Power, il crossover con powertrain ibrido che presenta un motore a benzina con funzione di generatore per l’unità elettrica. Si possono anche prenotare i test-drive (nelle “vere” concessionarie) e partecipare a speciali contest.

In futuro, sul metaverso si potranno acquistare tutti i modelli e ricevere il proprio esemplare direttamente a casa con un servizio chiamato shop@home.