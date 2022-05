Rendering o creazioni digitali sono piuttosto comuni nel mondo dell’auto. Alcuni modelli restano un puro esercizio di stile, mentre altri prendono vita anche fisicamente diventando concept o direttamente vetture di serie.

Per l’hypercar realizzata da Raven Cars, invece, la questione è più complessa. Quella che vedete in foto è un’auto vera o propria, ma non esiste nella realtà. O almeno, non è guidabile nel “nostro” mondo, ma solo nel metaverso.

Un’hypercar per i collezionisti del futuro

In pratica, la Raven GT è un NFT, un’opera d’arte digitale in formato unico acquistabile solamente nel metaverso, uno spazio digitale sempre più abitato da milionari e collezionisti di ogni tipo dov’è possibile trovare anche incredibili ville, centri commerciali e, come in questo caso, auto da sogno.

Come detto, non si può salire fisicamente a bordo della GT, ma il modo in cui è stata concepita e presentata la super sportiva è del tutto identico a quello di un modello “reale”. La Raven ha linee spigolose futuristiche con un lungo cofano e un cockpit raccolto che lasciano intendere la presenza di un motore anteriore. In più, paraurti e fari LED sembrano richiamarsi alle Jaguar più recenti.

Prestazioni digitali

Addirittura, Raven fornisce alcune specifiche tecniche della sua creazione, come se dovesse scendere davvero in strada. Secondo il sito ufficiale, la coupé è equipaggiata con un motore V12 da 800 CV e 718 Nm abbinato a un cambio automatico a 7 rapporti. Sfruttando il peso contenuto in 1.525 kg, l’hypercar accelera da 0 a 100 km/h in 2,9 secondi e raggiunge i 340 km/h mettendo in luce prestazioni sullo stesso livello di Ferrari e Lamborghini.

Come se non bastasse, il marchio rivela consumi ed emissioni, rispettivamente di 15 l/100 km e 345 g/km di CO 2 , anche se non viene indicato il presunto ciclo di omologazione.

Mancano, però, alcune informazioni fondamentali. Della Raven GT non sappiamo quanti esemplari verranno prodotti, né quando o a che prezzo saranno venduti gli NFT. Non resta che rimanere aggiornati per scoprire qualche dettaglio in più nelle prossime settimane.