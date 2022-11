Si parla sempre più di Metaverso, un mondo parallelo digitale basato sulla blockchain, un ambiente dove poter potenzialmente fare di tutto, dall'acquisto di oggetti, di terreni e di veri e propri immobili fino all'acquisto, in un futuro non troppo lontano, anche di auto.

Proprio per questo, Nissan oggi ne ha annunciato ufficialmente l'ingresso, con una conferenza che si è tenuta all'interno del suo primo vero concessionario virtuale.

Un'esperienza decisamente particolare che mostra gli (apparentemente) infiniti sviluppi di questa tecnologia. Per l'occasione era presente anche l'attaccante della Lazio e della Nazionale Ciro Immobile, che si è visto consegnare una nuova Nissan Qashqai e-Power.

Un mondo parallelo

Ma come si arriva nel concessionario virtuale Nissan? Prima di tutto bisogna collegarsi a Decentraland - uno dei metaversi più famosi - e andare alle coordinate -103;-7. All'interno dello stabile virtuale la Casa espone un modello virtuale della Nissan Qashqai e-Power, con powertrain composto da un 1.5 benzina con funzione di generatore ma non collegato fisicamente alle ruote, mentre a muovere il SUV ci pensa unicamente un elettrico da 190 CV e 330 Nm di coppia.

Nel nuovo concessionario digitale di Nissan attualmente è possibile prenotare un test drive e partecipare a un concorso che permette di vincere un test drive di 24 ore a bordo di una nuova Qashqai e-Power. In futuro invece le auto si potranno acquistare nel metaverso e vedersele consegnare a casa grazie al servizio shop@home.

Nel corso della conferenza, infine, la Casa ha annunciato la prossima adozione della tecnologia basata blockchain per certificare la garanzia delle auto, nonché la loro storia, sia per quanto riguarda la regolare manutenzione sia per quanto riguarda gli interventi extra. Esattamente come fatto dall'Alfa Romeo Tonale.