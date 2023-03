Waze compie un passo verso la mobilità elettrica aggiungendo alle mappe le informazioni sulle stazioni di ricarica. Già prima era possibile cercare e ottenere alcuni dettagli sulle colonnine, ma le informazioni fornite erano molto spesso sommarie e poco aggiornate.

Ora però l’integrazione è concreta e diventa più semplice trovare un'area in cui ricaricare la propria auto elettrica lungo un percorso o nei dintorni, soprattutto grazie alle nuove specifiche e informazioni disponibili in-app.

Dove sono le colonnine compatibili?

Google, proprietaria di Waze, ha annunciato negli scorsi giorni alcune novità che rendono la sua app di navigazione social decisamente più utile per chi guida auto e veicoli elettrici. Come? Rendendo più semplice la ricerca delle stazioni di ricarica, ora in base al connettore.

Infatti l’utente ha la possibilità di indicare direttamente nella sezione specifica di Waze il tipo di presa compatibile con il proprio veicolo, affinché in fase di ricerca l’app sia in grado di indicare dove sono le colonnine di ricarica compatibili, evitando quindi inutili tentativi alla cieca.

Informazioni aggiornate e disponibilità

Dall’altra parte c’è una maggiore attenzione nel presentare e nell'illustrare le stazioni di ricarica. Waze promette che le colonnine visualizzabili sulla mappa saranno più aggiornate, cioè contenenti le informazioni necessarie alle persone.

E qui entrano in gioco gli utenti della comunità dell’app che contribuiscono a tenere aggiornate le mappe di Waze, i cosiddetti Map Editor. Google promette che i dati relativi alle stazioni di ricarica saranno revisionati e aggiornati in tempo reale, informazioni reperibili direttamente sulla mappa sia nei propri paraggi che lungo un percorso impostato.

L’opzione di Waze per scegliere la tipologia di connettore compatibile con la propria auto è già disponibile sull’app accedendo alla pagina “Veicoli elettrici” di “Dettagli veicolo” nelle impostazioni. Per quanto riguarda invece le informazioni aggiornate delle colonnine, la disponibilità al momento varia a seconda della zona in cui ci si trova.