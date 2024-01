Il 2024 sarà l'anno della Fiat Panda. Da una parte l'arrivo della versione elettrica (non proprio la prima della sua storia considerando la Fiat Panda Elettra degli Anni '80), dall'altro un restyling (o meglio un model year) che rinnoverà parzialmente la versione termica, la cui carriera non è ancora terminata. Secondo i piani della Casa i due modelli viaggeranno in parallelo per almeno due anni, con la Panda che tutti conosciamo confermata fino al 2026. Poi si vedrà.

Proprio la Fiat Panda classica - che con l'arrivo dell'elettrica potrebbe essere ribattezzata Pandina - è protagonista di alcune foto spia che ne ritraggono un muletto parcheggiato in un autosilo. A catturare l'attenzione ci pensa l'adesivo VP0034 (VP è la sigla che indica i prototipi dedicati ai test) sulla fiancata e la targa prova. Esteticamente sembra tutto uguale a come è adesso. Eppure qualcosa di diverso c'è.

Come cambia

Lasciamo da parte la carrozzeria e concentriamoci sugli interni della Fiat Panda 2024, dove l'impostazione è quella di sempre ma a ben guardare sembra esserci qualcosa di completamente nuovo per la bestseller della Casa: la strumentazione digitale. Purtroppo tra risoluzione della foto e luce non favorevole non possiamo averne la certezza, ma sembra proprio che il restyling della Panda si uniformerà a buona parte delle concorrenti, da tempo disponibili con un monitor al posto delle classiche lancette.

Fiat Panda 2024 foto spia interni

Nulla di rivoluzionario certo, ma un segno di come la Fiat Panda attuale non voglia cedere quote di mercando aggiornandosi là dove serve, per rimanere al passo con le altre citycar. Nella plancia centrale dovrebbe rimanere il monitor da 7", magari aggiornato dal punto di vista software. Sul muletto fotografato non è però installato, si tratta infatti di un allestimento base, come si evince dalla presenza dei comandi del climatizzatore manuale. Un'altra novità della Fiat Panda 2024 è rappresentata dal disegno del volante e dei pulsanti sulle razze.

Infine potrebbero esserci nuovi sistemi di sicurezza e assistenza alla guida come frenata automatica d'emergenza, mantenitore della corsia e cruise control.

Cosa non cambia

A livello di motorizzazioni la Fiat Panda 2024 sarà sicuramente confermato il 1.0 mild hybrid da 70 CV mentre la versione 4x4 potrebbe scomparire definitivamente. Anche il resto della meccanica non subirà modifiche particolari.