Sono arrivati gli attesi incentivi auto 2024, che al momento attuale, in attesa di nuove disposizioni, replicano quanto già proposto lo scorso anno. Alcune Case, come Fiat, moltiplicano gli incentivi statali con iniziative specifiche: ne è un esempio il Bonus Tricolore che prevede sconti consistenti e anticipo zero, in caso di rottamazione. Vediamo qualche esempio.

La corsa iniziale è ovviamente sui modelli dalle emissioni maggiori, con emissioni di CO2 da 16 a 135 g/km, molto popolari: ad esempio, la diffusissima Panda Hybrid ottiene 2.000 euro di incentivi statali, 2.550 euro di Bonus Tricolore in caso di rottamazione di un’auto fino a Euro 2, più 1.500 euro di contributo per l’adesione al finanziamento.

Dal prezzo iniziale di 15.500 euro si scende quindi fino a 9.450 euro, con anticipo zero, 59 rate da 122 euro (TAN 8,75%, TAEG 10,98%) e una rata finale di 6.938,5 euro.

Stesso sconto di 6.000 euro totali anche per altre mild hybrid, come la 600 Hybrid (da 24.950 a 18.950 euro), o la 500 Hybrid (da 17.700 euro a 10.950 euro), con 59 rate rispettivamente da 254 e 164 euro.

Fiat Tipo 5 porte Fiat Panda

E’ ancora a listino la 500X Hybrid, dal prezzo analogo a quello della 600, mentre per la Tipo Hybrid si scende fino a 19.550 euro, con rata di 293 euro al mese.

Il Bonus Tricolore si applica anche sui modelli diesel, come la Tipo 1.6 120 CV, offerta a 15.950 euro con 59 rate da 228 euro mensili, e sempre con rottamazione: in questo caso lo sconto è di 2.000 euro di incentivi statali, 1.500 euro di finanziamento e 5.750 euro di Bonus.

Sconti anche sulle elettriche pure, sia per le formule di noleggio che per quelle di finanziamento: una Fiat 600e (RED) ottiene uno sconto complessivo di 6.000 euro, passando da 35.950 a 29.950 euro; in questo caso c'è da versare un anticipo, con rate mensili da 299 euro e una maxi rata più alta, pari a 20.111,95 euro.

Da segnalare che gli incentivi statali si possono richiedere anche sulle vetture immatricolate dal 1° gennaio.

Fiat 600 Fiat 500

Vantaggi

Lo sconto con gli incentivi su tutta la gamma Fiat sono piuttosto consistenti, e si aggirano intorno ai 6.000 euro con rottamazione, ma possono ulteriormente salire, ad esempio sulle vetture a gasolio come la Tipo. Positivo anche l’anticipo zero, cavallo di battaglia delle ultime promozioni Fiat, mentre le rate mensili hanno sempre importi piuttosto contenuti.

Svantaggi

Ci sono almeno un paio di incognite: Panda e 500 saranno richiestissime con l’arrivo degli incentivi auto 2024 formalmente dal 23 gennaio, per cui potrebbe terminare presto la disponibilità di questi fondi. Il secondo dubbio riguarda la possibilità di una nuova formula per gli incentivi nel corso dell'anno, in discussione ma non ancora stabilita.

Incentivi auto 2024 Fiat: l'offerta in sintesi