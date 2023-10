BMW ha un calendario novità auto 2024 abbastanza affollato, in cui le elettriche non fanno forse ancora da padrone, pur occupando una buona fetta del palinsesto. La Casa bavarese conferma infatti l'abitudine recente di presentare i modelli a batteria insieme a quelli con motori tradizionali.

Il prossimo anno vedrà l'arrivo di modelli completamente nuovi come i SUV X2 e X3, Serie 5 Touring anche elettrica e la nuova M5, assieme al restyling della famiglia Serie 4, compresa la i4, della Serie 1 e della M3. Poi, si attende l'ultima anteprima della Neue Klasse, la berlina 100% elettrica in arrivo in veste definitiva nel 2025.

Ecco tutte le novità 2024 di BMW:

BMW Serie 1 restyling

La compatta a trazione anteriore è uno dei modelli che in realtà ci si aspetta di vedere già entro la fine del 2023 e che attendiamo sulle strade a cavallo tra l'anno vecchio e quello nuovo. Si tratta di un restyling che si fa aspettare un po' più dei soliti 3 anni circa, visto che l'attuale generazione (F40) è arrivata nel 2019.

BMW Serie 1 restyling, le foto spia al Nurburgring

Per ora ci sono le immagini catturate durante i consueti test su strada e al Nurburgring, dove in particolare è stata vista quella che dovrebbe essere la versione di punta M140i. Le novità più evidenti sulla BMW Serie 1 restyling sembrano riguardare la calandra, nuova ma non per forza più grande, i fanali e i gruppi ottici posteriori. Dentro vedremo invece un tunnel in stile Serie 2 Active Tourer con il nuovo selettore del cambio automatico.

La scheda

Nome BMW Serie 1 Carrozzeria Berlina 5p Motori Benzina e Diesel (da confermare) Data arrivo Fine 2023 (presentazione), inizio 2024 (lancio) Prezzi da comunicare

BMW X2

La seconda generazione della coupé-SUV X2 è in arrivo e dovrebbe debuttare esattamente un anno dopo la nuova X1 da cui deriva, quindi entro la fine del 2023. La Casa ha anticipato alcuni dei suoi tratti somatici, tra cui la nuova calandra.

Nuova BMW X2, le foto spia con poche camuffature

La stessa X1 mostra in modo abbastanza attendibile i contenuti del modello sportivo, che condivide la stessa base e quindi sarò offerto in diverse varianti a benzina e del elettrificate, dai più semplici mild hybrid ai plug-in hybrid, e nella variante elettrica iX2 che forse avrà più di una proposta come iX1, da poco disponibile anche nella versione a motore singolo.

Nome BMW X2 Carrozzeria SUV-Coupé Motori Benzina e diesel mild hybrid e plug-in, elettrici Data di arrivo fine 2023-inizio 2024 Prezzi da comunicare

BMW M3 ed M3 Touring restyling

Per la berlina ad alte prestazioni M3, e la sua recente variante familiare M3 Touring, è già arrivato il momento dell'aggiornamento che si annuncia più estetico che tecnico, anche se non è da escludersi del tutto anche un ritocco alle potenze rispetto ai 480 e 510 CV delle attuali versioni standard e Competition.

Foto spia del restyling della BMW M3

L'estetica vedrà un aggiornamento del frontale che sembra concentrarsi principalmente sui fari, anche se non è da escludersi una nuova finitura per la cornice della grande griglia, che sugli esemplari fotografati in prova appare mascherata. Non dovrebbe comunque essere mostrata prima della seconda metà del 2024, con commercializzazione prevista per inizio 2025.

La scheda

Nome BMW M3 e M3 Touring Carrozzeria Berlina e station wagon Motori Benzina, 3.0 6 cilindri biturbo (potenze da confermare) Data arrivo Seconda metà 2024 Prezzi da comunicare

BMW X3

La quarta generazione del SUV medio BMW X3 è quasi pronta a svelarsi: la vedremo infatti nel corso del 2024, anche se non c'è ancora una data precisa per debutto e lancio, atteso in ogni caso entro l'anno.

Foto spia della BMW X3 del 2025

Purtroppo, le informazioni sono scarse come le indicazioni ricavabili dai prototipi visti in giro per i collaudi pesantemente camuffati. Aumenteranno con ogni probabilità le dimensioni, con lunghezza tra i 4,7 e i 4,8 metri, e motori elettrificati. Ne deriverà nuovamente un modello elettrico iX3, che sarà realizzato sulla nuova architettura elettrica della Neue Klasse e perciò difficilmente arriverà prima della fine del 2025.

La scheda

Nome BMW X3 Carrozzeria SUV Motori benzina e diesel elettrificati (da confermare) Data arrivo metà 2024 Prezzi -

BMW Serie 4 e i4 restyling

La famiglia delle sportive medie della Serie 4 si rinfresca del tutto, con un facelift che naturalmente riguarda ogni variante, dalle coupé e cabriolet alla coupé a quattro porte e indirettamente anche la derivata elettrica i4. Le novità sono attese nella prima parte dell'anno anche perché non dovrebbe trattarsi di aggiornamenti molto profondi.

BMW Serie 4 restyling, foto spia BMW i4, le prime foto spia del restyling

In questo caso, le immagini suggeriscono ritocchi ai fari, con un nuovo disegno delle luci diurne, e ai dettagli del frontale, ma nessuna vera rivoluzione, come pure per la gamma motori, su cui però non sono trapelate indicazioni particolari.

Nome BMW Serie 4 e i4 Carrozzeria Coupé, Cabrio, coupé a 4p Motori benzina e diesel anche elettrificati, elettrici Data arrivo primavera 2024 Prezzi da comunicare

BMW Serie 5 e i5 Touring

Con la Serie 5 berlina ormai in commercio, l'attenzione si sposta sulla versione station wagon che arriverà nella prima metà del 2024 dopo una probabile anteprima entro la fine del 2023, anche nella versione elettrica che sarà così la prima station wagon a batteria mai proposta da BMW.

Nuova BMW Serie 5 Touring PHEV, le prime foto spia Foto spia - BMW i5 M60 Touring

Su fronte delle motorizzazioni è lecito aspettarsi le stesse identiche gamme a benzina e Diesel, compresi i nuovi ibridi plug-in appena introdotti. Anche l'elettrica i5 Touring che debutterà insieme al resto dei modelli, dovrebbe essere disponibile nelle versioni eDrive40 e M60.

La scheda

Nome BMW Serie 5 e i5 Touring Carrozzeria station wagon Motori benzina e diesel ibridi, elettrici Data arrivo tardo 2023 (presentazione), primavera 2024 Prezzi da comunicare

BMW M5 e M5 Touring

Non manca moltissimo al lancio della nuova generazione della BMW M5, che si proporrà nella doppia veste di berlina e station wagon, con non poche novità. Si tratterà infatti della prima con motore elettrificato, grazie al quale offrirà numeri record. Quando arriva? Considerato che la Serie 5 Touring debutterà nel primo semestre 2024, difficilmente vedremo le M prima del secondo.

BMW M5 Touring, le nuove foto spia al Nurburgring

Le nuove M5 e M5 Touring avranno sotto il cofano la stessa poderosa unità ibrida che spinge il SUV XM, composta da un V8 4.4 biturbo e da un modulo ibrido plug-in per 750 CV di potenza e uno 0-100 km/h che dovrebbe fermare il cronometro a soli 3,5 secondi e velocità, con le opzioni di "sblocco", fino a 300 km/h.

La scheda

Nome BMW M5 e M5 Touring Carrozzeria Berlina e station wagon Motori Benzina ibrido plug-in Data arrivo seconda metà 2024 Prezzi da confermare

BMW Neue Klasse

L'auto che darà il via alla prossima fase dell'elettrificazione è stata presentata come concept car al Salone di Monaco 2023. Si tratta dell'embrione, anche se a quanto pare già molto vicino al definitivo come stile, di una berlina da cui deriveranno altri cinque modelli. BMW ha annunciato l'inizio della produzione per il 2025, ma entro i prossimi 12 mesi dovrebbe mostrarci un'anteprima del primo modello di serie nella sua veste finale.

Foto - BMW Vision Neue Klasse al Salone di Monaco 2023

La BMW Neue Klasse inaugura una piattaforma completamente nuova, con tecnologia a 800 Volt che promette di migliorare la densità energetica del 25% e l'autonomia e i tempi di ricarica del 30%, e un sistema di immagazzinamento abbastanza potente da rifornire in appena 10 minuti energia per 300 km.

La scheda