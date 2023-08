Dopo aver aggiornato quasi tutti i suoi crossover e SUV negli ultimi due anni, BMW si prepara a fare lo stesso con la "media" X3. Con il nome in codice G45, la quarta generazione della concorrente bavarese dell'Audi Q5 e della Mercedes GLC è stata avvistata pochi giorni fa su un rimorchio, a riposo tra due sessioni di prova.

Non si è trattato però di una X3 qualsiasi, ma della versione M Performance a giudicare dal sistema di scarico a quattro uscite. Dovrebbe chiamarsi M50i ed essere la più potente in gamma, sotto alle vere M.

Tutta nuova

La nuova BMW X3 sarà completamente diversa rispetto all'attuale G01, una delle prime auto prodotte sulla popolarissima e ancora moderna piattaforma CLAR.

Il prototipo avvistato dai nostri fotografi sul campo è stato immortalato con la carrozzeria definitiva già totalmente assemblata - rivestita da uno spesso strato di wrapping di camuffamento - e completa di fari definitivi sia per quanto riguarda l'anteriore che il posteriore.

BMW X3 M50i, le ultime foto spia

L'auto avvistata, inoltre, era dotata anche di grandi cerchi in lega bicolore con pinze dei freni rosse, un dettaglio che confermerebbe la nostra opinione che quello nelle foto sia un modello M Performance più potente, dotato di impianto frenante sportivo.

Nonostante tutte le informazioni, però, non è ancora chiaro quale motore avrà sotto al cofano in versione definitiva e se sarà più potente dell'attuale M40i (dotata del 6 cilindri in linea B58 con elettrificazione leggera), visto che gli attuali SUV BMW più grandi (X5, X6 e X7) con il suffisso "M60i" hanno la stessa potenza dei loro predecessori in versione M50i.

BMW X3, le foto spia della versione M50i

Più grande di oggi

Guardando queste foto, infine, appare chiaro che la nuova X3 sarà più grande del modello attuale, anche per ripristinare il divario con l'attuale nuova X1. Per quanto riguarda gli interni, i nostri fotografi non sono riusciti a immortalare il cruscotto. Da fuori, tuttavia, si intravedono facilmente i due schermi affiancati dell'ultimo sistema di infotainment iDrive.

BMW X3 M50i, le foto spia

La prossima generazione del SUV medio di Monaco dovrebbe essere presentata nel corso dei primi mesi del 2024, con le vendite che, dunque, potrebbero iniziare entro la primavera.