La nuova BMW M2 ha debuttato da appena un anno, ma la Casa bavarese ha già in serbo tante sorprese per i prossimi anni. Oltre alla variante CS, BMW starebbe pensando a una versione con trazione integrale xDrive.

I rumors arrivano direttamente da BMW Blog - che non cita direttamente le sue fonti - e parlano di un debutto previsto nel 2026. A quanto pare, però, il progetto non avrebbe ancora ricevuto il via libera ufficiale dal management del marchio.

Solo automatica

Secondo BMW Blog, le possibilità di vedere una M2 xDrive sono piuttosto alte, anche in virtù dei buoni numeri di vendita fatti registrare dalle "sorelle" M3 e M4 equipaggiate con la trazione integrale.

BMW M2

I dubbi del brand riguarderebbero essenzialmente l'aumento del peso e una dinamica di guida completamente diversa da quella classica della M2, che finora è sempre stata proposta unicamente a trazione posteriore.

Qualora dovesse essere approvato il progetto, la M2 xDrive dovrebbe abbandonare il cambio manuale a sei marce in favore dell'automatico a otto rapporti. Ciò ha senso se si considera che anche la prossima M2 CS dovrebbe essere venduta anch'essa solo col cambio automatico.

Più trazione e più potenza?

BMW Blog ipotizza anche che la M2 xDrive possa avere la stessa potenza della M2 CS. Si dice che quest'ultima riceverà il motore S58 da 3 litri portato a 520 CV, che rappresenterà un notevole incremento rispetto ai 460 CV della vettura standard. Questa stessa declinazione del 6 cilindri BMW potrebbe trovarsi anche sotto il cofano della M2 xDrive.

BMW M2 CS, le nuove foto spia

Come detto, però, prima della versione a quattro ruote motrici sarà la volta della CS, che sarà presentata nel 2024 in tiratura limitata.