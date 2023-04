L'attuale generazione di BMW Serie 1 (nome progetto F40) è in circolazione dal 2019 e si prepara a ricevere un - corposo - restyling nel corso del 2023. Perché corposo? Semplice: le foto spia che pubblichiamo mostrano un muletto sì ancora pesantemente camuffato, ma con dettagli che emergono dalla pellicola che ricopre buona parte della carrozzeria. E che dettagli.

La compatta bavarese infatti pare cambiare vistosamente in molte parti dell'esterno, senza stravolgere l'aspetto generale ma differenziandosi in maniera netta rispetto alla Serie 1 attuale. Vediamo come.

Cambia tanto

Prima di tutto il frontale, con luci dal disegno completamente nuovo, meno spigoloso e più tondeggiante. Anche il doppio rene sembra diverso e, per una volta, pare avere dimensioni inferiori rispetto a quello dell'attuale BMW Serie 1.

Stesso discorso per il posteriore, dove il pesante camuffamento nasconde praticamente ogni centimetro quadrato lasciando però intravvedere un nuovo aspetto per i gruppi ottici. Come detto nulla capace di stravolgere l'aspetto generale dell'auto, ma comunque ben più di quanto si veder solitamente sui restyling. In questo caso però bisogna prendere a esempio la BMW Serie 3, rinnovata circa un anno fa e che proprio nel disegno delle luci aveva una delle grandi novità estetiche.

Interni di famiglia

Gli interni della BMW Serie 1 2023 li abbiamo già visti qualche tempo fa con un altro set di foto, a mostrare una plancia completamente nuova ispirata a quella del resto della gamma. Vale a dire un unico monitor curvo diviso in due parti: da una la strumentazione digitale, dall'altra le schermate del sistema di infotainment.

Anche il tunnel centrale riprende la disposizione vista - ad esempio - sulla Serie 2 Active Tourer (con la quale la Serie 1 condivide la meccanica): leva del cambio automatica sostituita da un piccolo selettore, a liberare spazio per nuovi porta oggetti.

I motori

Mancano ancora informazioni ufficiali sulla gamma motori della rinnovata BMW Serie 1 e non sappiamo quindi se con il restyling le unità diesel verranno confermate o meno. Al loro posto potrebbero arrivare powertrain plug-in, ad affiancare le motorizzazioni benzina classiche per le quali sono previste novità, specialmente lato prestazioni.

Secondo alcune indiscrezioni infatti al vertice dell'offerta potrebbe arrivare la M140i, mossa dallo stesso 6 cilindri in linea dell'attuale M135i, portato però a 320 CV. Difficile invece che possa arrivare una M1: per la sportività firmata Motorsport con misure compatte (anche se 4,58 metri tanto compatti non sono) bisognerà rivolgersi alla M2.