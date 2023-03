La BMW Serie 4 si prepara a ricevere un importante restyling. La coupé bavarese è stata ripresa dalle nostre spie in due versioni, entrambe camuffate per nascondere gli aggiornamenti che vedremo sul modello previsto nel 2024.

Il restyling potrebbe riguardare esclusivamente l’estetica, mentre la tecnologia (rinnovata di recente) e le motorizzazioni non dovrebbero subire grandi cambiamenti. Ecco cosa sappiamo.

Si fa più cattiva

Le foto spia sembrano mostrare una Serie 4 in allestimento M Sport e una M440i. La prima si può distinguere per i paraurti affilati e per la presenza di alcune nuove prese d’aria nella parte inferiore, mentre la seconda si riconosce per la tinta opaca Frozen Portimao Blue (del catalogo BMW Individual) e per un design ancora più cattivo nell’anteriore.

BMW Serie 4 Coupé restyling, l'allestimento M Sport BMW Serie 4 Coupé restyling, la versione M440i

Inoltre, sulla M440i si vedono bene i due scarichi squadrati, un elemento già presente nel modello attuale.

Entrambe le BMW condividono un nuovo stile delle luci LED, che pare simile a quello visto sui restyling di X5 e X6. E anche al posteriore si vede un design leggermente diverso, con una fanaleria un po’ più scura.

Interni e motori verso la conferma

Nell’abitacolo delle BMW s’intravede il Curved Display che ha recentemente debuttato anche sui modelli più recenti e che si compone di un quadro strumenti da 12,3” e di un infotainment da 14,9” dotato dell’iDrive 8. Molto probabilmente, anche le Serie 4 restyling manterranno l’attuale impostazione del tunnel centrale, col nuovo comando per il cambio automatico.

BMW Serie 4 Coupé restyling, le prime foto spia

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la Casa bavarese potrebbe perfezionare ulteriormente le versioni a benzina introducendo la configurazione mild hybrid (al momento presente solo sulla M440i da 374 CV), mentre le diesel (già elettrificate in forma mild) non dovrebbero subire grandi rivoluzioni. Naturalmente, tutte le modifiche della Serie 4 Coupé saranno introdotte anche sulla Serie 4 Gran Coupé e sulla Cabrio nei mesi successivi.

La produzione del restyling dovrebbe iniziare a marzo 2024, con una presentazione ufficiale che potrebbe avvenire già a fine 2023.