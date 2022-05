Saranno 4 le novità firmate BMW Motorsport al debutto nel 2022, a celebrare nel migliore dei modi i 50 anni della divisione sportiva della Casa bavarese. Tra loro la più estrema sarà sicuramente la BMW M4 CSL, acronimo di "Coupé, Sport, Lightweight". Tre parole che sono tutto un programma e che anticipano quelli che saranno i contenuti coupé media tedesca, attesa al debutto il 20 maggio e protagonista oggi di un paio di foto ufficiali.

Si tratta però unicamente di teaser, che non mostrano quindi ogni particolare dell'auto, lasciando però trapelare qualche gustoso indizio sull'estetica dell'auto. E si, pare sarà davvero cattiva.

Ha messo su muscoli

Non che la BMW M4 "normale" sia manchevole da questo punto di vista, ma la CSL aggiungerà quel tocco di aggressività in più che non guasta mai, a partire dal frontale. Anche se l'ombra nasconde buona parte del muso, si nota comunque il nuovo splitter anteriore con 2 "baffi" verticali, elemento che con ogni probabilità sarà completamente in fibra di carbonio.

Fibra di carbonio che dovrebbe essere utilizzata in maniera massiccia per buona parte della carrozzeria, in ossequio al termine "lightweight" della sigla CSL. Anche il doppio rene dovrebbe essere differente, come abbiamo visto qualche mese fa in un video che celebrata i 50 anni del reparto Motorsport, con profilo interno colorato.

Anche al posteriore non mancheranno novità, come il vistoso spoiler che "sorge" dal bagagliaio ed è idealmente abbracciato da nuovi gruppi ottici, per i quali potrebbe essere stata utilizzata la tecnologia OLED (come sulla M4 GTS).

Più CV, meno kg

Protagonista indiscusso sarà però il motore, il 3.0 6 cilindri (sigla S58) delle M3 (anche Touring) ed M4, portato però - secondo i rumors - a 550 CV, tutti scaricati a terra dalla sole ruote posteriori. Scelta dedicata ai puristi della guida ma volta anche a contenere il più possibile il peso.

Un risparmio di circa 100 kg rispetto alla M4 coupé, grazie non solo all'utilizzo di materiali leggeri ma anche grazie a sedili più sottili e alla rinuncia al divanetto posteriore. Una coupé 2 posti secchi, con la possibilità di scegliere tra cambio manuale e automatico. E già sappiamo voi cosa scegliereste.