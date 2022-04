Siamo ormai nella fase degli ultimi ritocchi per la nuova BMW M2, vista più volte durante i test grazie alle foto spia, comprese quelle che ritraevano la coupé compatta impegnata lungo il tracciato del Nurburgring. Un modello molto atteso protagonista oggi di alcuni teaser ufficiali che la ritraggono davanti a quella che sarà la sua casa.

Come annunciato poco tempo fa infatti la nuova M2 sarà assemblata nello stabilimento BMW di San Luis Potosí, in Messico. Da lì partirà per tutto il mondo, con l'inizio della produzione previsto entro la fine del 2022, quando andrà ad affiancare le la Serie 3 e la nuova Serie 2 Coupé, anch'esse prodotte nella fabbrica messicana.

Regalo speciale

La nuova BMW M2 farà parte dei tanti modelli che celebreranno i 50 dalla nascita del reparto Motorsport, responsabile della creazione dei modelli più potenti e sportivi dell'Elica. Al suo fianco ci saranno numerose altre novità, come la M4 CSL, la M8 Competition (già presentata a inizio anno) e la M3 Touring, la prima M3 con carrozzeria station.

Tornando alla nuova M2 non ci sono dettagli ufficiali, ma secondo numerose indiscrezioni sarà disponibile unicamente a trazione posteriore, a buttare sull'asfalto cavalli (si dice saranno 450) e coppia del 3.0 6 cilindri in linea, lo stesso delle M3 ed M4. Ah, il cambio sarà solo ed esclusivamente il manuale a 6 marce. Ci sono poi rumors che vorrebbero già in lavorazione una versione ancora più potente (quasi 500 CV), il cui lancio però è previsto nel corso dei prossimi anni.