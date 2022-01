Il 2022 si prospetta un anno importante per BMW. Il marchio bavarese sta preparando i festeggiamenti del caso per celebrare i 50 anni di attività della divisione M. Tra i modelli più attesi ci sono sicuramente la prima M3 Touring, la M4 CSL e la nuova M2.

Proprio quest’ultima è tornata a farsi vedere con nuove foto spia nell’habitat naturale di una sportiva a trazione posteriore: il terreno ghiacciato e innevato del Nord Europa.

Design conservativo

Gli avvistamenti della nuova BMW M2 si sono fatti più frequenti nell’ultimo periodo, a dimostrazione che i lavori e i collaudi procedono a ritmo molto spedito. È probabile che la Casa stia accelerando il passo in vista di una presentazione che potrebbe avvenire in primavera, prima del debutto in concessionaria in estate.

Come notato anche nelle precedenti foto spia, la nuova M2 andrà in controtendenza coi modelli più recenti di BMW portando con sé una calandra a doppio rene orizzontale di dimensioni “normali”. La cattivissima sportiva bavarese, quindi, avrà un look conservativo, ma comunque aggressivo e caratterizzato da passaruota più sporgenti, paraurti affilati e quattro terminali di scarico.

Quello che sappiamo sul motore

Per quanto riguarda la motorizzazione, BMW non si è minimamente sbottonata verso la stampa. Rimaniamo nel campo delle ipotesi, quindi, pur essendo piuttosto sicuri che sotto al cofano non ci sia un powertrain elettrificato (a differenza della prossima M5 che sarà ibrida plug-in).

Voci non ufficiali parlano di un’M2 con lo stesso sei cilindri in linea S58 di M3 e M4 depotenziato, ma sempre con almeno 400 CV. La versione Competition, invece, potrebbe spingersi ad oltre 430 CV, mentre più avanti arriveranno le varianti ancora più estreme CS e CSL. Per la gioia dei puristi, comunque, già le M2 di partenza saranno disponibili, oltre che con l’automatico a 8 marce, anche col cambio manuale a 6 rapporti.