La BMW M2 è una delle sportive più amate e apprezzate in circolazione e molti aspettano con trepidazione l'arrivo della nuova generazione, atteso per il 2022. Per ora ci sono solo foto spia e nulla di ufficiale circa potenza, stile e tutto il resto, ma proprio grazie ai nuovi scatti fatti durante i test della coupé bavarese possiamo individuare alcuni cambiamenti nella carrozzeria.

Il muletto pizzicato su strada infatti era accompagnato da una M240i, attualmente la versione più potente nella gamma della BMW Serie 2 grazie ai suoi 374 CV, naturalmente senza le camuffature che coprono la M2. Ed ecco che abbiamo potuto notare una differenza tra le due: la forma delle luci anteriori. Sulla M240i si rastremano verso la mascherina, sulla M2 invece mantengono la stessa linea.

I dettagli che fanno la differenza

Un cambiamento piccolo ma significativo, accompagnato da altre novità estetiche che le pellicole sulla carrozzeria non riescono a nascondere. C'è ad esempio il doppio rene che non sarà in formato XXL come sulle M3 ed M4, ma avrà un disegno differente - difficile dire se i listelli orizzontali siano posticci o meno - e sarà più grande. Anche le prese d'aria anteriori saranno modificate, per far respirare ancora meglio il 3.0 6 cilindri sotto al cofano.

Anche al posteriore ci saranno differenze tra BMW M2 ed M240i: la prima infatti avrà 4 scarichi e non 2 e sfoggerà un diffusore ben più imponente. Rimarrà invece il piccolo spoiler in fibra di carbonio. Ultima differenza che si può notare riguarda l'assetto, ancora più basso sulla M2.

L'abitacolo continua a non comparire chiaramente nelle foto, ma secondo alcuni non riprenderà l'arredamento delle altre Serie 2 per ospitare invece il grosso monitor curvo visto sulle BMW iX ed i4 e in procinto di sbarcare a bordo anche della Serie 3 restyling.

Oltre 400 CV

Ciò che le foto non posso fare è dirci quanti cavalli avrà la nuova BMW M2. Quasi tutti concordano nel dire che si partirà da 400 CV, mentre la Competition salirà a 430 CV, con le ancora più estreme versioni CS e CSL a superare i 450 CV, avvicinandosi ai 480 delle BMW M3 ed M4 "base". Di certo c'è che il motore sarà il 3.0 6 cilindri in linea e la trazione posteriore.