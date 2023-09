Aggiornata con un restyling di metà carriera nel 2023 la BMW X3 non riposa sugli allori, anzi, ha già iniziato i test per la nuova generazione, il cui arrivo è previsto nel corso del 2024.

Le informazioni ufficiali sono ancora poche e di immagini ufficiali nemmeno l'ombra. Ci sono però nuove spy photo dei muletti del SUV medio bavarese impegnati in alcuni test, grazie alle quali possiamo iniziare a farci un'idea di quello che sarà il suo aspetto.

Le novità

Partiamo da quello che vediamo: le foto ritraggono due nuove BMW X3 pesantemente camuffate anche se in maniera più lieve rispetto ai muletti visti qualche tempo fa. Entrambi erano mossi da motori a combustione e non si trattava quindi della nuova iX3.

Dei due prototipi è quello con la targa che termina con "4072" ad aver attirato la nostra attenzione, poiché presenta cerchi bicolore più grandi e pinze dei freni rosse. Nessuno dei due prototipi ha i terminali di scarico visibili, il che suggerisce che si tratti di livelli di allestimento inferiori, probabilmente non caratterizzati dalla presenza del pacchetto M Sport. Ci sarà poi anche una versione M Performance, probabilmente denominata X3 M50i, con due coppia di scarichi e avvistata qualche tempo fa.

Per quanto riguarda lo stile la nuova BMW X3 non dovrebbe discostarsi particolarmente dall'attuale generazione, con doppio rene di grandi dimensioni ma non XXL e gruppi ottici classici, non sdoppiati come - ad esempio - sulla nuova Serie 7. A livello di luci dovrebbe esserci un allineamento a quelle delle X5 e X6 restyling, sia all'anteriore sia al posteriore.

Purtroppo i nostri fotografi non sono riusciti ad avvicinarsi a sufficienza per fotografare gli interni della nuova BMW X3, visti però qualche tempo fa e rinnovati anch'essi con il display curvo presente su buona parte della gamma della Casa.

BMW X3 2024, il nostro render

Benzina, diesel, elettrificata ed elettrica

Parlando di motori la BMW X3 sarà mossa da unità a combustione, probabilmente tutte elettrificate, mild hybrid o plug-in. Come detto ci sarà anche l'elettrica iX3, per la quale è prevista la piattaforma Neue Klasse, alla base della concept mostrata al Salone di Monaco 2023.

BMW Neue Klasse Concept

Una meccanica studiata appositamente per i modelli a batteria che comporterà dimensioni differenti e permetterà anche di avere maggior spazio in abitacolo rispetto alla CLAR.