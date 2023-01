Nuova generazione in arrivo per la BMW X3. Il SUV medio bavarese andrà incontro a profondi cambiamenti nei prossimi mesi (forse già entro la fine del 2023, secondo alcuni rumors), come già intuito dalle numerose foto spia raccolte di recente.

Ora, per la prima volta c’è la possibilità di salire virtualmente a bordo del nuovo modello e scoprire quali saranno le novità dell’abitacolo.

Tecnologia di bordo

La prima cosa che si nota è il doppio schermo nella plancia simile a quello visto nelle BMW più recenti come l’X1.

Ingrandendo la foto, si può notare anche come la grafica del quadro strumenti sia praticamente identica a quella presente sugli altri modelli, anche se la nuova X3 potrebbe portare con sé alcune funzioni inedite. È possibile, infatti, che su questa BMW venga integrato di serie il nuovo sistema operativo iDrive 9, che debutterà a marzo su X1 e Serie 2 Active Tourer.

Nuova BMW X3, le prime foto spia degli interni

Nella console centrale sembra sparita la classica rotella per gestire l’infotainment, mentre il volante ha un aspetto sportivo, con la parte inferiore smussata che lascia pensare a un modello di punta per allestimento e potenza.

È già ora delle M?

L'idea di una nuova X3 firmata "M" sembra essere confermata dalle foto spia degli esterni, che mostrano un’X3 con quattro terminali di scarico e gomme visibilmente più grandi. È possibile che BMW stia già testando una versione M40i o addirittura M Competition, anche se al momento non ci sono informazioni ufficiali sulle probabili motorizzazioni.

Nuova BMW X3, le possibili foto spia di una versione sportiva

Dato che anche la prossima X3 dovrebbe basarsi sulla piattaforma CLAR, comunque, non è escluso che BMW dia continuità al 3.0 a sei cilindri in linea, forse supportato da un’unità mild hybrid (come già succede sulla M40i) per potenze di almeno 360 CV.

Per il resto, la gamma di motori dovrebbe comprendere anche i 2.0 mild hybrid a benzina e diesel e l’ibrida plug-in xDrive 30e, con quest’ultima che potrebbe superare quota 300 CV e proporre un’autonomia in elettrico superiore ai 60-70 km.