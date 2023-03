La BMW Z4 M40i potrebbe presto essere disponibile anche con cambio manuale. La notizia, trapelata da fonti ufficiali su un blog di appassionati, non stupisce, dato che nel 2022 anche la "sorella" giapponese con il tetto, la Toyota Supra, era stata equipaggiata con quella che dovrebbe essere una delle ultime trasmissioni a sei rapporti meccaniche per questo genere di auto.

Non ci sono ancora certezze in merito ma ecco tutto quello che possiamo ipotizzare secondo le indiscrezioni più recenti.

Sei marce e sei cilindri

L'interesse per il cambio manuale non è mai finito da parte degli automobilisti, soprattutto di quelli che guidano auto sportive. Seppur una grande fetta di quest'ultime ormai sia disponibile quasi esclusivamente senza il terzo pedale della frizione, una discreta nicchia di acquirenti secondo BMW sarebbe ancora interessata a mettersi in garage un 6 cilindri in linea turbo con trasmissione meccanica a sei velocità.

Il cambio manuale sulla "sorella" della Z4, la Toyota Supra

Proprio per questo, secondo voci non confermate dalla Casa, pare che gli ingegneri e il team di ricerca e sviluppo di Monaco di Baviera stiano mettendo a punto un cambio meccanico per la scoperta a due posti, che dovrebbe quindi essere disponibile anche in questa configurazione, in futuro, per un ristretto numero di esemplari e in tiratura molto limitata.

Le informazioni sono trapelate da fonti interne a BMW su un forum di appassionati e con loro una data: il 2024. Proprio quest'ultimo, infatti, dovrebbe essere l'anno di debutto dell'ultima Z4 della storia con il pedale della frizione (che potete vedere in anteprima qui sotto).

I tre pedali della Toyota Supra con cambio manuale (gli stessi delle BMW con pacchetto MSport)

Il motore a cui dovrebbe essere abbinato il nuovo cambio dovrebbe essere sempre il 3.0 B58 a 6 cilindri in linea, una combinazione che avevamo avuto modo di provare nel corso del 2022 sulla "sorella" giapponese Supra, scoprendone sia pregi che difetti. Per saperne di più non resta quindi che attendere il prossimo anno.