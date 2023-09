La gamma della nuova BMW Serie 5 si arricchisce di due versioni. Si tratta delle ibride plug-in 530e e 550e xDrive, dotate dei motori a benzina abbinati al modulo eDrive da 48 volt posizionato nella campana del cambio automatico ZF a 8 rapporti. Saranno ordinabili in Europa a partire dal mese di novembre.

Come sono fatte

Le due nuove versioni erano state anticipate nel corso della presentazione ufficiale, avvenuta alcuni giorni poco dopo la kermesse di Villa d'Este, dove avevamo potuto vedere l'auto in anteprima dal vivo. Inizialmente la casa aveva comunicato che la versione a 6 cilindri sarebbe stata venduta esclusivamente negli Stati Uniti. Leggendo però le ultime informazioni rilasciate dall'azienda, sembra che i manager abbiano attuato un cambio di strategia.

Venendo ai dettagli e partendo dalla versione a 4 cilindri, la 530e è equipaggiata dal punto di vista termico con il 2.0 litri B48 che, in abbinamento al modulo elettrico, è in grado di generare fino a 304 CV di potenza. Grazie alla batteria, comune tra le due versioni e da 19,4 kWh, può percorrere fino a 103 km in modalità 100% elettrica.

BMW 530e

Passando alla versione a 6 cilindri, la BMW 550e xDrive è equipaggiata sempre dal punto di vista del motore termico con l'ormai classico - e tanto apprezzato dai fan - 3.0 litri B58 nella sua ultima evoluzione. Sempre in abbinamento al modulo eDrive posizionato nel cambio, il powertrain è in grado di sviluppare in maniera combinata 495 CV di potenza.

In quest'ultimo caso, probabilmente per via del maggior peso del motore e per la presenza della trazione integrale meccanica, la berlina tedesca con lo stesso pacco batterie da 19,4 kWh può percorrere fino a 90 Km in modalità a zero emissioni, 13 km in meno della versione con il 4 cilindri.

Il bagagliaio invariato grazie al posizionamento della batteria nel sottoscocca

Un modulo elettrico efficiente

A proposito del modulo eDrive, come abbiamo anticipato si tratta dell'unità propulsiva elettrica della casa di monaco, inserita all'interno del cambio automatico Steptronic, il collaudato ZF a 8 rapporti in versione Sport, con palette al volante e passaggi marcia ottimizzati. Nella 530e è in grado di fornire una spinta massima di 184 CV, mentre nella 550e xDrive può arrivare fino a 197 CV.

Infine parliamo della ricarica, La potenza massima di entrambe le versioni è stata raddoppiata rispetto ai modelli precedenti ed è ora di 7,4 kW, un valore che permette di fare il "pieno" di elettroni da zero al 100% in circa 3 ore e 15 minuti, con una wallbox o presso un punto di ricarica pubblico. In una presa domestica convenzionale, il processo di ricarica completo avviene invece in 11 ore e 45 minuti.

BMW 530e, gli interni

Tanti accessori

Sia la 530e che la BMW 550e xDrive sono dotate di serie di una dotazione piuttosto ricca, tra cui il BMW IconicSounds Electric composto da Hans Zimmer, oppure, nel caso della versione a 6 cilindri, l'Adaptive Chassis Professional, che include gli ammortizzatori a controllo elettronico e ribassati, nonché il sistema di sterzo integrale (quindi anche per le ruote posteriori).

La casa non ha ancora divulgato i prezzi e le disponibilità ufficiali delle due auto, aggiorneremo l'articolo al sopraggiungere di informazioni più dettagliate.