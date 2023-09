L'industria automobilistica nel suo complesso sta vivendo una trasformazione significativa guidata dall'intelligenza artificiale. Questa tecnologia è sempre più integrata nei veicoli per migliorare la sicurezza, l'efficienza e l'esperienza di guida in generale.

Dai sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che forniscono funzioni come il cruise control adattivo e l'assistenza al mantenimento della corsia, alle funzionalità di guida autonoma, l'intelligenza artificiale è all'avanguardia nell'innovazione automobilistica. Ora, BMW vuole fare un passo avanti nel servizio clienti con la sua ultima offerta, Proactive Care, che fonde dati e intelligenza artificiale.

Auto che si monitorano da sole

Per anni, le BMW hanno inviato i dati relativi all'assistenza direttamente ai concessionari, facilitando le interazioni mirate tra clienti e concessionari. Tuttavia, il cambiamento di paradigma con Proactive Care consiste nel fatto che BMW prende l'iniziativa di rivolgersi ai clienti. Non è più solo responsabilità del cliente rivolgersi al proprio partner BMW; ora è BMW a rivolgersi al cliente, afferma l'azienda.

Questo nuovo servizio consente alle BMW di identificare autonomamente i requisiti di assistenza esistenti e prevedibili, permettendo loro di anticipare in modo proattivo le esigenze dei clienti e di offrire soluzioni tempestive. Le applicazioni iniziali sono già attive e la casa automobilistica prevede continui miglioramenti per il futuro.

Manutenzione tempestiva

Attraverso l'analisi dei dati e la registrazione delle preferenze dei clienti, consente di trovare soluzioni su misura. BMW afferma che l'approccio digital-first garantisce che i clienti vengano avvisati attraverso i loro canali preferiti, che si tratti dell'app My BMW, delle notifiche in auto, delle e-mail, del concessionario scelto o di una chiamata dell'Assistenza stradale.

BMW Proactive Care

Proactive Care migliora anche l'esperienza di assistenza a lungo termine, dai consigli di auto-aiuto al supporto flessibile che garantisce una mobilità ininterrotta. Suggerisce anche il concessionario giusto all'interno della rete globale quando è necessaria una visita in officina. Tra le numerose funzioni disponibili, la programmazione online degli appuntamenti e i video di assistenza personalizzati con opzioni di pagamento online.

Proactive Care è un'offerta globale disponibile per tutti i modelli BMW dotati di BMW Operating System 7 o successivo, a partire dalla versione 07/2019. Per partecipare, i clienti devono avere un contratto BMW ConnectedDrive attivo e devono registrare il proprio veicolo nell'app o nel portale My BMW utilizzando il proprio ID BMW e i dati di contatto.