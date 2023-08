Il 2 settembre BMW presenterà il concept Vision Neue Klasse. Il prototipo nascerà dall'omonima piattaforma elettrica che darà vita alla prossima generazione di modelli a zero emissioni della Casa bavarese.

Un breve video teaser pubblicato su X da BMW stessa ci permette di avere un'idea sul look del concept che sarà mostrato all'IAA di Monaco.

Primo sguardo al futuro

Il video mette in evidenza una porzione della fascia anteriore e una larghissima griglia a doppio rene. Proprio la calandra "prende vita" con una serie di luci LED che la illuminano facendola sembrare ancora più grande.

Al momento, non sappiamo quali altre novità tecnologiche porterà con sé la Vision Neue Klasse, anche se è probabile che vedremo uno stile diverso rispetto alla i Vision Dee presentata lo scorso gennaio.

In ogni caso, BMW prevede di lanciare sei nuovi modelli su questa piattaforma, a partire da una berlina (forse l'erede elettrica della Serie 3) e da un SUV compatto. Oltre ad un design completamente diverso da quello dei modelli attualmente in listino, le BMW derivate dalla Neue Klasse avranno batterie di nuova generazione e tante funzionalità digitali.

BMW i Vision Dee

L'architettura permetterà di costruire modelli con potenza compresa tra 268 e 1.314 CV e con pacchi batteria di dimensioni comprese tra 75 e 150 kWh. Come detto, le batterie saranno di sesta generazione e promettono di ridurre i costi di produzione del 50% e di migliorare l'autonomia del 30%.

La produzione della prima BMW Neue Klasse inizierà nel 2025 in Ungheria, per poi iniziare negli altri stabilimenti dell'azienda in Cina, Germania e Messico nel 2026 e 2027.

Il concept sarà uno dei numerosi veicoli che il BMW Group presenterà al salone dell'auto IAA Mobility di quest'anno a Monaco, in Germania. Vedremo anche la versione ibrida plug-in della nuova Serie 5, mentre MINI presenterà la Cooper e la Countryman completamente elettriche.