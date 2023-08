Dopo aver visto la BMW M5 di nuova generazione in fase di sviluppo nelle foto spia, ora possiamo vedere una parte della berlina sportiva senza camuffamenti, nello specifico un estrattore di coda mai visto prima e decisamente squadrato.

La foto mostra l'M5 con un piccolo spoiler nero sul bordo del bagagliaio. Se si ingrandisce la foto, il badge M5 è appena visibile sul lato passeggero. I doppi scarichi sono circondati da un blocco su ciascun lato e da una sezione del diffusore, mentre la parte centrale è in tinta con la carrozzeria.

L'angolazione della foto rende difficile vedere le ruote, ma queste sembrano avere raggi a forma di Y con finitura nera. I parafanghi posteriori sembrano più larghi rispetto alla normale Serie 5.

Motor1.com ha contattato la persona che ha postato la foto su Instagram per conoscerne la provenienza, che detto: "Qualcuno me l'ha inviata in forma anonima".

Le foto spia (sotto) danno un'idea dello stile del frontale della nuova M5. La fascia ha un design complesso con ingressi verticali sui bordi esterni, aperture diagonali più vicine al centro e due elementi rettangolari al centro. La griglia e i fari sono identici a quelli della Serie 5 standard.

Fotogallery: Foto - BMW M5 2024, le nuove foto spia al Nurburgring

16 Foto

Non abbiamo ancora una visione chiara degli interni della nuova M5, ma la foto spia qui sotto offre un primo sguardo all'interno. Se è come le versioni precedenti, ci aspettiamo che il layout generale corrisponda a quello della Serie 5, ma con tocchi sportivi come sedili con rinforzi più spessi e finiture in fibra di carbonio.

La nuova M5 utilizza un V8 plug-in-hybrid biturbo da 4,4 litri. La potenza totale non è ancora disponibile, ma si parla di oltre 700 CV. Lo stesso motore montato sulla BMW XM Label Red sviluppa 748 CV e 1.000 Nm di coppia.

Anche i dettagli sulla batteria della M5 non sono ancora disponibili. La XM Label Red ha un'unità da 29,5 kWh con una capacità utile di 19,2 kWh. L'autonomia del SUV in modalità esclusivamente elettrica è di 80-88 km.

La M5 avrà anche una variante station wagon Touring. Gli scatti spia indicano che l'aspetto è in gran parte simile a quello della berlina, a eccezione del tetto allungato per creare più spazio di carico. Il lancio è previsto per il 2024.