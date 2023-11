Un lancio e due facelift non soltanto "di superficie": ecco il menù che le novità di Mazda propone per il 2024, anno in cui la Casa giapponese completerà la gamma dei SUV a cui è affidata la zona alta del listino.

L'evento centrale sarà infatti appunto il lancio del modello "full size" a sette posti CX-80, a cui spetterà il ruolo di nuova ammiraglia del marchio e il compito di focalizzare l'attenzione nella seconda metà dell'anno. Anno che inizierà con l'arrivo su strada delle rinnovate MX-5 e Mazda2 Hybrid di cui invece si sa già tutto.

Ecco dunque le novità Mazda per il 2023:

Mazda2 Hybrid 2024

L'utilitaria ibrida su base Toyota Yaris segue in parte le sorti del modello originale e riceve anch'essa un facelift annunciato con l'autunno del 2023, anche se sui contenuti prende una strada leggermente differente. Il look del frontale e del posteriore stavolta è più personale e la distingue maggiormente dal modello di riferimento e cambiano anche gli equipaggiamenti, mentre la meccanica resta invariata con sistema full hybrid da 115 CV.

Mazda2 Hybrid 2024

La nuova Mazda2 Hybrid offre ora gli stessi livelli di allestimento degli altri modelli Mazda, dunque Prime, Centre, Exclusive, Homura e Homura Plus, con Apple CarPlay e Android Auto di serie sin dalla base e poi progressivamente a salire fari full LED, cerchi in lega da 17"e il climatizzatore automatico bi-zona, mentre sull'Homura Plus arrivano addirittura un display del sistema di infotainment che passa da 9" a 10,5" e il tetto apribile panoramico.

Nome Mazda2 Hybrid Carrozzeria Berlina a 5 porte Motori Benzina ibrido Data di arrivo Gennaio 2022 Prezzi -

Mazda CX-80

Sorella maggiore dellai CX-60, la Mazda CX-80, è un SUV di taglia Large che completerà la parte alta della gamma europea come accaduto con i modelli CX-70/90 negli Usa. Per ora si è vista soltanto mascherata impegnata negli ultimi collaudi, ma si sa che sarà più lunga della "60", probabilmente di una quindicina di cm, e arriverà quindi a toccare i 4,9 metri di lunghezza, avrà sette posti, mentre interni e plancia saranno molto simili all'altro modello.

Mazda CX-80, le foto-spia

Il lancio avverrà con ogni probabilità nella seconda metà dell'anno, con presentazione ufficiale che potrebbe essere anticipata al massimo alla tarda primavera anche se non si esclude che la Casa mostri le prime immagini definitive già alla fine di questo 2023. Non ci sono conferme sulla meccanica che però non dovrebbe allontanarsi da quella di CX-60, dunque benzina ibrido plug-in 2.5 da 328 CV e diesel mild hybrid da 200 e 249 CV.

Nome Mazda CX-80 Carrozzeria SUV Motori Benzina plug-in hybrid e diesel mild hybrid (da confermare) Data di arrivo Seconda metà 2024 Prezzi -

Mazda MX-5 M.Y. 2024

I dubbi sono stati fugati, anzi, no: Mazda non immagina un futuro senza la MX-5, ma di qui a sapere come sarà la nuova generazione la distanza è ancora lunga e comunque, non è affatto imminente. Poco male perché nel frattempo la piccola roadster quasi 35enne ha ancora qualche cartuccia da sparare e lo fa con l'edizione 2024 nota anche come ND3.

Mazda MX-5 Miata (JDM) 2024

Tra le novità della MX-5 2024, per ora mostrata nella versione per il mercato giapponese, si annunciano un nuovo display da 8,8", motori rivisti pur senza variazioni di potenza, un nuovo servosterzo e anche un differenziale a slittamento limitato abbinato al motore 2.0 da 184 CV. Arriverà con la primavera