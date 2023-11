Dopo aver presentato la ND3 MX-5 in Giappone il mese scorso, Mazda sta indirettamente affermando che l'attuale generazione della piccola auto sportiva rimarrà in circolazione per un paio d'anni, se non di più.

In un'intervista rilasciata a CarsGuide, Shigeki Saito, Program Manager della Miata, ha rivelato che il modello di quarta generazione non andrà da nessuna parte: "Vorremmo mantenere la ND il più a lungo possibile e poi naturalmente vorremmo soddisfare la conformità con le numerose normative". Per questo sono in arrivo edizioni speciali.

Elettrica? Per ora no, grazie

Alla domanda su una possibile data di lancio del modello di prossima generazione, Saito ha dato l'impressione che non arriverà presto: "Non abbiamo un calendario specifico". Ha spiegato che Mazda non ha fretta di sostituire l'auto attuale perché l'elettrificazione della roadster la renderebbe troppo pesante per essere all'altezza dell'etica di leggerezza della Miata. Idealmente, l'azienda giapponese vuole aspettare che le batterie diventino più piccole e leggere prima di lanciare una MX-5 elettrica o anche solo elettrificata.

Nel frattempo, la ND3 non è l'ultimo aggiornamento previsto per la MX-5 attuale. Saito ha rivelato che sono già in corso progetti "per realizzare qualcosa di molto bello". Ha poi ricordato che la casa automobilistica giapponese sta "pensando a edizioni speciali molto interessanti".

Non è entrato nei dettagli, ma non escludiamo un modello per il 35esimo anniversario nel 2024, considerando che la NA è stata messa in vendita nel 1989. Nel 2014, lo ricordiamo, è stata realizzata un'edizione speciale per il 25esimo anniversario.

Si può solo sperare che ci siano colori interessanti, considerando che la ND3 ha portato solo la vernice Aero Gray Metallic. L'ultima variante speciale, il modello 30esimo Anniversario, era disponibile in una vibrante tonalità Racing Orange. Il Soul Red Crystal rimane un bel colore, ma è in circolazione da molti anni e alcuni vogliono qualcosa di nuovo.

Lunga vita alla ND

Sembra quindi che la ND diventerà la generazione più longeva, visto che è stata presentata nel 2014. Tra l'altro, sembra plausibile anche un'edizione speciale che celebri il decennio della ND nel 2024, sebbene se la Miata attuale è tecnicamente entrata in produzione all'inizio del 2015.

Ciò potrebbe significare che un modello per l'anniversario potrebbe arrivare anche nel 2025, a patto che si tratti di una di quelle edizioni speciali "molto belle" menzionate da Saito.

In ogni caso, Saito di Mazda ha aggiunto che "vorremmo fare tutto il possibile, utilizzando la ND, perché pensiamo che la ND abbia un potenziale molto alto, quindi vorremmo fare tutto quello che possiamo". Non ci resta quindi che aspettare.