Che piaccia o no dobbiamo fare i conti con la realtà: il futuro dell'auto è elettrico. Quando arriverà questo futuro ancora non lo sappiamo e indicare con precisione l'anno in cui i motori a combustione diverranno mosche bianche è impossibile. Ciò non toglie che la corsa verso l'elettrificazione (prima) e l'elettrico puro (poi) è in pieno svolgimento e Mazda è della partita.

Dal mild hybrid la Casa giapponese è passata alla mobilità emissioni zero con la MX-30, ma è solo l'inizio di un lungo percorso che porterà alla neutralità carbonica nel 2050. Ci arriverà passo passo, con sempre più modelli elettrificati o elettrici, e del primo gruppo farà parta la Mazda MX-5, per la quale è stato confermato un futuro con (anche) un motore elettrico.

La Mazda MX-5 mild hybrid?

A dare l'ufficialità dei rumors che si rincorrevano da tempo è stata la stessa Casa giapponese ai colleghi di Motor1 USA con una breve dichiarazione

Mazda sta cercando di elettrificare la MX-5, nel tentativo di avere tutti i modelli con una qualche forma di elettrificazione entro il 2030. Lavoreremo duramente per renderla un'auto sportiva a due posti leggera, accessibile e aperta, al fine di soddisfare le esigenze dei clienti

Un passo rivoluzionario per un'auto che ha fatto della leggerezza uno dei propri maggiori pregi, da sempre apprezzato dagli appassionati di mezzo mondo. Come mantenere questo elemento caratterizzante? La risposta più naturale che viene in mente è mild hybrid, un ibrido leggero che ben si accorderebbe con la filosofia della MX-5.

Mazda MX-30 Mazda MX-5

Certo, anche una versione completamente elettrica potrebbe arrivare, con la difficoltà però di riuscire a mantenere una massa il più contenuta possibile. La filosofia potrebbe seguire quella della MX-30, il crossover elettrico con pacco batterie di 35,5 kWh e autonomia di 200 km circa.

Quando arriva la nuova MX-5?

L'attuale generazione di Miata, chiamata ND, è stata presenta nel 2016 e dopo vari model year e restyling dovrebbe lasciare spazio a quella che dovrebbe chiamarsi NE verso la metà del decennio. Di conferme in questo senso non ce ne sono e bisognerà quindi attendere dichiarazioni future o le prime foto spia.