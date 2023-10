La Mazda MX-30 viene venduta in Giappone e in Europa con una variante R-EV range-extender dotata di un generatore rotativo Wankel, ma negli Stati Uniti sta per ritirarsi. Qui, infatti, la MX-30 è sopravvissuta solo per due anni, il 2022 e il 2023, vendendo nei primi otto mesi di quest'anno appena un centinaio di unità, con un calo del 69% rispetto all'anno precedente.

Fortunatamente, questo non significa che Mazda abbia rinunciato all'idea di vendere veicoli elettrici o elettrificati negli Stati Uniti.

Secondo un rapporto di Nikkei Asia, la casa automobilistica giapponese vuole lanciare nuovi veicoli elettrici negli USA già dal 2025. Il modo in cui intende farlo è molto interessante, visto l'attuale contesto di mercato.

I prossimi passi di Mazda negli USA

Secondo il giornale, i nuovi veicoli elettrici saranno costruiti su piattaforme condivise con i veicoli a benzina esistenti. Questa decisione è ovviamente motivata da ragioni di costo, ma resta da vedere come il mercato accoglierà i veicoli elettrici di Mazda quando altre case automobilistiche (pensiamo a GM o a Volkswagen) stanno passando ad architetture dedicate per i loro veicoli elettrici.

Il rapporto afferma inoltre che i futuri veicoli elettrici di Mazda saranno prodotti nello stabilimento di Hofu, nella prefettura di Yamaguchi, nel Giappone occidentale. L'impianto può produrre auto a benzina, ibride ed elettriche sulla stessa linea, il che è positivo anche per i costi.

Le nuove piattaforme di assemblaggio sui rulli nella fabbrica di Hofu

Tuttavia, ciò significa anche che il nuovo EV di Mazda non potrà beneficiare del credito d'imposta federale per gli EV, che può arrivare fino a 7.500 dollari (circa 7.100 euro al cambio attuale). Per poter beneficiare dei crediti, l'assemblaggio finale dei veicoli elettrici deve essere effettuato in Nord America.

Arriveranno i SUV?

Almeno Mazda sembra aver imparato una lezione dalla scarsa accoglienza della MX-30 negli Stati Uniti: la vendita di piccoli veicoli elettrici su questo mercato non è redditizia. La casa automobilistica non ha rivelato su quale tipo di veicoli punterà, ma i SUV sembrano essere la scommessa più sicura.

"È difficile fare soldi producendo piccoli veicoli elettrici, visti gli alti costi di produzione delle automobili", ha dichiarato in un'intervista l'amministratore delegato di Mazda, Masahiro Moro. "Stiamo cercando un segmento che possa attrarre gli aspiranti acquirenti di veicoli elettrici".

Ricordiamo che comunque gli Stati Uniti sono il più grande mercato di Mazda e rappresentano circa il 30% delle sue vendite globali. Il marchio punta a far sì che i veicoli elettrici rappresentino il 25-40% delle vendite globali entro il 2030.

