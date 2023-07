Mazda intensifica i test sulla CX-80. Il SUV più grande di sempre per il Costruttore di Hiroshima sta proseguendo i collaudi in Germania in vista del debutto in Europa previsto per fine 2023.

A distanza di pochi giorni dall’ultimo avvistamento, le nostre spie hanno scattato altre foto interessanti alla Mazda, che mostra già proporzioni importanti e diversi dettagli distintivi.

Più grande e più spaziosa

Le mimetizzazioni ricoprono ancora la maggior parte della carrozzeria, ma attraverso il sottile wrapping si riescono già a riconoscere i fari LED anteriori e posteriori, i quali sembrano rifarsi a quelli della CX-60. Il look della Mazda, infatti, pare riprendere molto quello della “sorella” minore, pur con dimensioni ancora più imponenti. La CX-80, infatti, dovrebbe avvicinarsi ai 4,9 metri di lunghezza, staccandosi in modo deciso dai 4,74 m della CX-60.

Mazda CX-80, le nuove foto spia

L’extra spazio sarà a vantaggio della capacità di carico e dell’abitabilità, con una terza fila di sedili per accomodare fino a 7 passeggeri.

Gli interni della Mazda CX-80 dovrebbero ispirarsi a quelli della CX-60 in foto

Le similitudini con la CX-60 riguarderanno anche l’abitacolo, con l’adozione del quadro strumenti da 12,3” e del sistema multimediale a sviluppo orizzontale, oltre ai pregiati rivestimenti in pelle e legno per dare un tocco premium agli interni.

Resta ibrida plug-in e mild hybrid

A livello di motori, la CX-80 non dovrebbe portare con sé novità assolute. Nel listino della Mazda dovremmo trovare sempre l’unità 2.5 ibrida plug-in a benzina da 328 CV della CX-60, anche se l’autonomia in elettrico potrebbe scendere sotto i 60 km a causa della maggiore mole del prossimo SUV nipponico.

Mazda CX-80, le nuove foto spia

In vista dovrebbe esserci anche il 3.3 diesel mild hybrid declinato nelle potenze da 200 e 249 CV. Per ulteriori aggiornamenti, comunque, attendiamo di saperne di più nei prossimi mesi.