La Mazda CX-80 è in fase di test sulle strade europee. Il lancio è previsto per la fine dell'anno e, sebbene l'esemplare fotografato sia coperto da un pesante camuffamento, il nuovo SUV con tre file di sedili ha un aspetto che ricorda molti altri modelli della casa giapponese.

La CX-80 dovrebbe superare i 4,8 metri di lunghezza, avere sette posti e motori elettrificati della CX-60. Iniziamo a conoscerla meglio.

Per la prima volta si vede in queste foto

La Mazda CX-80 è sostanzialmente una versione "allargata" della CX-60, con cui condivide la piattaforma a trazione posteriore. Da quello che possiamo vedere nelle foto spia (le prima a ritrarla), il profilo sembra molto simile a quello della sorella minore, con lo stesso stile del frontale di altri SUV Mazda. Tuttavia, da lontano, il camuffamento fa quasi sembrare il profilo una... Rolls Royce Spectre.

Il frontale della Mazda CX-80 nelle prime foto spia Le foto spia della Mazda CX-80 vista da dietro

Che motori avrà?

La piattaforma a trazione posteriore dovrebbe significare per la Mazda CX-80 motori a benzina e diesel a sei cilindri, oltre a powertrain ibridi plug-in. È probabile, quindi, che vengano confermate la 2.5 ibrida plug-in a benzina da 328 CV e la 3.3 mild hybrid diesel da 200 e 249 CV.

La data ufficiale per il debutto della CX-80 non è ancora stata fissata, tuttavia la casa automobilistica ha confermato che sarà venduta in Europa e in Giappone (mentre resta incerta la sua vendita nel Nord America, dove ha debuttato la Mazda CX-90).